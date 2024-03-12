https://1prime.ru/20240312/pribaltika-846225307.html

МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист

МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист - 12.03.2024, ПРАЙМ

МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист

В ответ на проводимую странами Прибалтики в отношении Москвы враждебную политику МИД России закрыл въезд в Россию для более чем 300 граждан Литвы, Латвии и... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:44+0300

2024-03-12T17:44+0300

2024-03-12T17:55+0300

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литва

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эстония

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политика

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В ответ на проводимую странами Прибалтики в отношении Москвы враждебную политику МИД России закрыл въезд в Россию для более чем 300 граждан Литвы, Латвии и Эстонии, говорится в сообщении дипведомства."Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", — указывается в сообщении.В стоп-лист включены 347 граждан прибалтийских республик, в том числе чиновники, журналисты, депутаты парламентов и общественные деятели. Отмечается, что список может быть расширен.В сообщении МИД также приведен список лиц, которые "наиболее враждебно настроены к России".

https://1prime.ru/20240311/846183304.html

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россия, литва, латвия, эстония, запрет на въезд