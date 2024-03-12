https://1prime.ru/20240312/pribaltika-846225307.html
МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист
МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист - 12.03.2024, ПРАЙМ
МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист
В ответ на проводимую странами Прибалтики в отношении Москвы враждебную политику МИД России закрыл въезд в Россию для более чем 300 граждан Литвы, Латвии и... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:44+0300
2024-03-12T17:44+0300
2024-03-12T17:55+0300
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латвия
эстония
запрет на въезд
политика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В ответ на проводимую странами Прибалтики в отношении Москвы враждебную политику МИД России закрыл въезд в Россию для более чем 300 граждан Литвы, Латвии и Эстонии, говорится в сообщении дипведомства."Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", — указывается в сообщении.В стоп-лист включены 347 граждан прибалтийских республик, в том числе чиновники, журналисты, депутаты парламентов и общественные деятели. Отмечается, что список может быть расширен.В сообщении МИД также приведен список лиц, которые "наиболее враждебно настроены к России".
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россия, литва, латвия, эстония, запрет на въезд
РОССИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, запрет на въезд, Политика
МИД России включил 347 граждан стран Прибалтики в стоп-лист
МИД России запретил въезд 347 чиновникам и общественникам из стран Балтии
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
В ответ на проводимую странами Прибалтики в отношении Москвы враждебную политику МИД России закрыл въезд в Россию для более чем 300 граждан Литвы, Латвии и Эстонии, говорится в сообщении
дипведомства.
"Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", — указывается в сообщении.
В стоп-лист включены 347 граждан прибалтийских республик, в том числе чиновники, журналисты, депутаты парламентов и общественные деятели. Отмечается, что список может быть расширен.
В сообщении МИД также приведен список лиц, которые "наиболее враждебно настроены к России".
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы о "красных линиях"