https://1prime.ru/20240312/prices-846192223.html

В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов

В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов - 12.03.2024, ПРАЙМ

В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов

Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю предупредил о возможном росте мировых цен на бананы в... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:05+0300

2024-03-12T10:05+0300

2024-03-12T10:11+0300

мир

бананы

цены

новости

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84236/35/842363558_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8d5e600927587de16223ffc59bcb5a8a.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю предупредил о возможном росте мировых цен на бананы в результате изменения климата. Его слова приводит телевещательная корпорация BBC."Я думаю, что изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора", - отметил эксперт.По словам Лю, рост цен на бананы может произойти в случае отсутствия значительного увеличения предложения. Основной причиной роста цен будут погодные условия, такие как наводнения и сильные ветры, которые способствуют распространению болезней и могут привести к потере урожая, отметил он.Кроме того, рост цен на бананы приведет к подорожанию удобрений, энергии, транспорта и может вызвать нехватку рабочей силы. Это представляет серьезные проблемы для производителей бананов и может оказать влияние на потребителей по всему миру, заключил Лю.

https://1prime.ru/20240216/843089675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, бананы, цены, новости