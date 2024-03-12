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В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов - 12.03.2024, ПРАЙМ
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В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов
В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов - 12.03.2024, ПРАЙМ
В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов
Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю предупредил о возможном росте мировых цен на бананы в... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:05+0300
2024-03-12T10:11+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю предупредил о возможном росте мировых цен на бананы в результате изменения климата. Его слова приводит телевещательная корпорация BBC."Я думаю, что изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора", - отметил эксперт.По словам Лю, рост цен на бананы может произойти в случае отсутствия значительного увеличения предложения. Основной причиной роста цен будут погодные условия, такие как наводнения и сильные ветры, которые способствуют распространению болезней и могут привести к потере урожая, отметил он.Кроме того, рост цен на бананы приведет к подорожанию удобрений, энергии, транспорта и может вызвать нехватку рабочей силы. Это представляет серьезные проблемы для производителей бананов и может оказать влияние на потребителей по всему миру, заключил Лю.
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мир, бананы, цены, новости
МИР, бананы, цены, Новости, Экономика
10:05 12.03.2024 (обновлено: 10:11 12.03.2024)
 
В ООН предупредили о существенной угрозе для бананов

Эксперт ООН Лю: цены на бананы в мире могут вырасти из-за изменений климата

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкПродажа бананов
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю предупредил о возможном росте мировых цен на бананы в результате изменения климата. Его слова приводит телевещательная корпорация BBC.
"Я думаю, что изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора", - отметил эксперт.
По словам Лю, рост цен на бананы может произойти в случае отсутствия значительного увеличения предложения. Основной причиной роста цен будут погодные условия, такие как наводнения и сильные ветры, которые способствуют распространению болезней и могут привести к потере урожая, отметил он.
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Кроме того, рост цен на бананы приведет к подорожанию удобрений, энергии, транспорта и может вызвать нехватку рабочей силы. Это представляет серьезные проблемы для производителей бананов и может оказать влияние на потребителей по всему миру, заключил Лю.
 
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