https://1prime.ru/20240312/putin-846227682.html

Путин раскрыл, что помешало подавить Россию санкциями

Путин раскрыл, что помешало подавить Россию санкциями - 12.03.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, что помешало подавить Россию санкциями

Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учли консолидацию российского общества, заявил президент России Владимир... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T18:32+0300

2024-03-12T18:32+0300

2024-03-12T18:32+0300

политика

владимир путин

санкции против рф

запад

россия

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учли консолидацию российского общества, заявил президент России Владимир Путин. "Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", — сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Путин отметил, что главным оружием России является "консолидация общества и отношение к Родине"."Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили и служите. Это самое главное, самое мощное оружие", — сказал он.Глава государства заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день в социальной сфере, а также сферах экономики и безопасности.

https://1prime.ru/20240312/naryshkin-846222628.html

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владимир путин, санкции против рф, запад, россия