https://1prime.ru/20240312/razvedka-846189411.html
Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка
Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка - 12.03.2024, ПРАЙМ
Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка
Россия не желает быть вовлеченной в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, сообщается в ежегодном докладе офиса директора национальной... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:13+0300
2024-03-12T09:13+0300
2024-03-12T09:13+0300
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 12 марта - ПРАЙМ. Россия не желает быть вовлеченной в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, сообщается в ежегодном докладе офиса директора национальной разведки США."Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", - указывается в документе.Американская разведка при этом считает, Россию "устойчивым и способным противником". В администрации США не раз заявляли о якобы угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России. Белый дом таким способом оказывал давление на конгресс, чтобы был одобрен запрос на новую помощь киевскому режиму. Москва отвергает такую постановку вопроса.
https://1prime.ru/20240311/846184004.html
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сша, россия
Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка
Американская разведка: Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО
ВАШИНГТОН, 12 марта - ПРАЙМ. Россия не желает быть вовлеченной в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, сообщается в ежегодном докладе офиса директора национальной разведки США.
"Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", - указывается в документе.
Американская разведка при этом считает, Россию "устойчивым и способным противником".
США выделят более двух миллиардов долларов на "сдерживание России"
В администрации США не раз заявляли о якобы угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России. Белый дом таким способом оказывал давление на конгресс, чтобы был одобрен запрос на новую помощь киевскому режиму. Москва отвергает такую постановку вопроса.