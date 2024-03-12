https://1prime.ru/20240312/razvedka-846189411.html

Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка

Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка - 12.03.2024, ПРАЙМ

Россия не хочет конфликта с США и НАТО, признала американская разведка

Россия не желает быть вовлеченной в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, сообщается в ежегодном докладе офиса директора национальной... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:13+0300

2024-03-12T09:13+0300

2024-03-12T09:13+0300

сша

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ВАШИНГТОН, 12 марта - ПРАЙМ. Россия не желает быть вовлеченной в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, сообщается в ежегодном докладе офиса директора национальной разведки США."Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", - указывается в документе.Американская разведка при этом считает, Россию "устойчивым и способным противником". В администрации США не раз заявляли о якобы угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России. Белый дом таким способом оказывал давление на конгресс, чтобы был одобрен запрос на новую помощь киевскому режиму. Москва отвергает такую постановку вопроса.

https://1prime.ru/20240311/846184004.html

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сша, россия