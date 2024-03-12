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В РПЦ рассказали о курсах для священников-блогеров - 12.03.2024, ПРАЙМ
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В РПЦ рассказали о курсах для священников-блогеров
В РПЦ рассказали о курсах для священников-блогеров - 12.03.2024, ПРАЙМ
В РПЦ рассказали о курсах для священников-блогеров
В Русской православной церкви проходит много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете. Об этом агентству... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:33+0300
2024-03-12T13:33+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Русской православной церкви проходит много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете. Об этом агентству РИА Новости сообщил популярный миссионер, настоятель подмосковного храма великомученика Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский."Это один из образовательных курсов. Подобных мероприятий, где обсуждается работа в интернете, очень много в Русской церкви: есть Школа православного миссионера, почти во всех епархиях действуют миссионерско-катехизаторские курсы", - отметил Островский.Он также отметил, что священники трудятся там, где есть люди, и в наше время информационного цифрового пространства там находятся практически все - и миряне, и духовенство.Островский также поделился советом с начинающими священниками-блогерами, миссионерами. По его мнению, священник должен вести себя достойно, показывать пример, и говорить только о том, в чем он разбирается и компетентен.
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россия, рпц, новости
РОССИЯ, РПЦ, Новости
13:33 12.03.2024
 
В РПЦ рассказали о курсах для священников-блогеров

Иерей: в РПЦ проходит много курсов для священников-блогеров

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗвонарь
Звонарь - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В Русской православной церкви проходит много мероприятий для священников-миссионеров, блогеров, на которых обсуждается их работа в интернете. Об этом агентству РИА Новости сообщил популярный миссионер, настоятель подмосковного храма великомученика Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.
"Это один из образовательных курсов. Подобных мероприятий, где обсуждается работа в интернете, очень много в Русской церкви: есть Школа православного миссионера, почти во всех епархиях действуют миссионерско-катехизаторские курсы", - отметил Островский.
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Он также отметил, что священники трудятся там, где есть люди, и в наше время информационного цифрового пространства там находятся практически все - и миряне, и духовенство.
Островский также поделился советом с начинающими священниками-блогерами, миссионерами. По его мнению, священник должен вести себя достойно, показывать пример, и говорить только о том, в чем он разбирается и компетентен.
 
РОССИЯРПЦНовости
 
 
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