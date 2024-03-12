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Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России

Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России

Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T20:08+0300

2024-03-12T20:08+0300

2024-03-12T20:08+0300

экономика

минсельхоз

сахар

экспорт сахара

запрет на экспорт сахара

россия

внутренний рынок

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. Министерство накануне предложило установить запрет на экспорт из РФ до 31 августа 2024 года тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, в твердом состоянии. "Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении. В текущем сезоне производство сахара в России, по прогнозу, составит 6,8 миллиона тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона; внутреннее потребление данного продукта - порядка 6 миллионов тонн. "Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 миллиона тонн и стал вторым в истории страны", — сообщило министерство. Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара — в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. "Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", — добавляется в сообщении. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, сахар, экспорт сахара, запрет на экспорт сахара, россия, внутренний рынок