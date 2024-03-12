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Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России
Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T20:08+0300
2024-03-12T20:08+0300
2024-03-12T20:08+0300
экономика
минсельхоз
сахар
экспорт сахара
запрет на экспорт сахара
россия
внутренний рынок
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. Министерство накануне предложило установить запрет на экспорт из РФ до 31 августа 2024 года тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, в твердом состоянии. "Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении. В текущем сезоне производство сахара в России, по прогнозу, составит 6,8 миллиона тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона; внутреннее потребление данного продукта - порядка 6 миллионов тонн. "Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 миллиона тонн и стал вторым в истории страны", — сообщило министерство. Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара — в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. "Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", — добавляется в сообщении. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.
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минсельхоз, сахар, экспорт сахара, запрет на экспорт сахара, россия, внутренний рынок
Экономика, Минсельхоз, сахар, экспорт сахара, запрет на экспорт сахара, РОССИЯ, внутренний рынок
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России
Минсельхоз: запрет экспорта сахара позволит РФ стабилизировать внутренний рынок
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза
.
Министерство накануне предложило установить запрет на экспорт из РФ до 31 августа 2024 года тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, в твердом состоянии.
"Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
В текущем сезоне производство сахара в России, по прогнозу, составит 6,8 миллиона тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона; внутреннее потребление данного продукта - порядка 6 миллионов тонн.
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"Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 миллиона тонн и стал вторым в истории страны", — сообщило министерство.
Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара — в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.
"Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", — добавляется в сообщении.
С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.