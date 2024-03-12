Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240312/sakhar-846229473.html
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России
Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T20:08+0300
2024-03-12T20:08+0300
экономика
минсельхоз
сахар
экспорт сахара
запрет на экспорт сахара
россия
внутренний рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9ade163d194d91d4692225d3b730693f.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза. Министерство накануне предложило установить запрет на экспорт из РФ до 31 августа 2024 года тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, в твердом состоянии. "Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении. В текущем сезоне производство сахара в России, по прогнозу, составит 6,8 миллиона тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона; внутреннее потребление данного продукта - порядка 6 миллионов тонн. "Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 миллиона тонн и стал вторым в истории страны", — сообщило министерство. Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара — в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. "Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", — добавляется в сообщении. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.
https://1prime.ru/20240102/842722628.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8b5c8636ece3ac06bdfded1888afd688.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, сахар, экспорт сахара, запрет на экспорт сахара, россия, внутренний рынок
Экономика, Минсельхоз, сахар, экспорт сахара, запрет на экспорт сахара, РОССИЯ, внутренний рынок
20:08 12.03.2024
 
Минсельхоз оценил влияние запрета на экспорт сахара из России

Минсельхоз: запрет экспорта сахара позволит РФ стабилизировать внутренний рынок

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия в случае введения запрета на экспорт сахара обеспечит и свои потребности, и выполнит внешние обязательства, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министерство накануне предложило установить запрет на экспорт из РФ до 31 августа 2024 года тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, в твердом состоянии.
"Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
В текущем сезоне производство сахара в России, по прогнозу, составит 6,8 миллиона тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона; внутреннее потребление данного продукта - порядка 6 миллионов тонн.
Рис - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2024
Посол Таиланда оценил объем экспорта риса и сахара в Россию
2 января, 11:14
"Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 миллиона тонн и стал вторым в истории страны", — сообщило министерство.
Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке, добавляют в министерстве: в этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара — в частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.
"Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона", — добавляется в сообщении.
С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.
 
ЭкономикаМинсельхозсахарэкспорт сахаразапрет на экспорт сахараРОССИЯвнутренний рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала