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Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США - 12.03.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:44+0300
2024-03-12T05:44+0300
2024-03-12T05:44+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". "Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо. Журналист не согласился с исключением России из системы Swift и изъятием имущества российских бизнесменов. По словам Карлсона, меры Вашингтона против России заставят и других задуматься о хранении активов в США и использовании доллара. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции против рф, такер карлсон, сша, россия
санкции против РФ, Такер Карлсон, США, РОССИЯ
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США
Такер Карлсон: антироссийские санкции США противоречат правилам миропорядка
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок".
"Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо.
Журналист не согласился с исключением России из системы Swift и изъятием имущества российских бизнесменов. По словам Карлсона, меры Вашингтона против России заставят и других задуматься о хранении активов в США и использовании доллара.
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В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.