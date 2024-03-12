Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/sanktsii-846185981.html
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США - 12.03.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:44+0300
2024-03-12T05:44+0300
санкции против рф
такер карлсон
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок". "Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо. Журналист не согласился с исключением России из системы Swift и изъятием имущества российских бизнесменов. По словам Карлсона, меры Вашингтона против России заставят и других задуматься о хранении активов в США и использовании доллара. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240308/846091309.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, такер карлсон, сша, россия
санкции против РФ, Такер Карлсон, США, РОССИЯ
05:44 12.03.2024
 
Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции США

Такер Карлсон: антироссийские санкции США противоречат правилам миропорядка

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США противоречат понятию "основанный на правилах миропорядок".
"Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо.
Журналист не согласился с исключением России из системы Swift и изъятием имущества российских бизнесменов. По словам Карлсона, меры Вашингтона против России заставят и других задуматься о хранении активов в США и использовании доллара.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
8 марта, 09:19
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
санкции против РФТакер КарлсонСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала