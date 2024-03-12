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"Москва-то процветает!" Посетивший Россию немец рассказал о провале Запада
"Москва-то процветает!" Посетивший Россию немец рассказал о провале Запада - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Москва-то процветает!" Посетивший Россию немец рассказал о провале Запада
Российская экономика не рухнула вопреки западному санкционному далению, посетовал немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс. Его словам привело издание Welt. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:36+0300
2024-03-12T16:36+0300
2024-03-12T17:23+0300
россия
германия
санкции против рф
экономика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российская экономика не рухнула вопреки западному санкционному далению, посетовал немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс. Его словам привело издание Welt.Как подчеркнул предприниматель, в России последствия рестрикций практически неощутимы. По его словам, цены в стране сейчас стабильны, а зарплаты граждан растут."Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы все еще ждем, когда этот момент настанет", — рассказал он.Кемпкенс добавил, что ограничительные меры, несомненно, нанесли некий ущерб России, но говорить о ее ослаблении слишком рано."Но то, чего не хватает, просто приобретается другими, весьма креативными способами", — подчеркнул бизнесмен. — Состоятельные россияне делают покупки в Дубае или летают в Стамбул на отдых. Многие здесь говорят: "Посмотрите на ваши крутые санкции — Москва-то процветает!""
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россия, германия, санкции против рф
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, санкции против РФ, Экономика
"Москва-то процветает!" Посетивший Россию немец рассказал о провале Запада
Welt: посетивший Россию немец назвал санкции Запада неэффективными
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
Российская экономика не рухнула вопреки западному санкционному далению, посетовал немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс. Его словам привело издание Welt
.
Как подчеркнул предприниматель, в России последствия рестрикций практически неощутимы. По его словам, цены в стране сейчас стабильны, а зарплаты граждан растут.
"Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы все еще ждем, когда этот момент настанет", — рассказал он.
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Кемпкенс добавил, что ограничительные меры, несомненно, нанесли некий ущерб России, но говорить о ее ослаблении слишком рано.
"Но то, чего не хватает, просто приобретается другими, весьма креативными способами", — подчеркнул бизнесмен. — Состоятельные россияне делают покупки в Дубае или летают в Стамбул на отдых. Многие здесь говорят: "Посмотрите на ваши крутые санкции — Москва-то процветает!""