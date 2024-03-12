https://1prime.ru/20240312/sanktsii-846227461.html

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины - 12.03.2024, ПРАЙМ

ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины

Евросоюз до 15 сентября продлил действующие персональные санкции в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T18:11+0300

2024-03-12T18:11+0300

2024-03-12T18:12+0300

политика

активы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_6a35607dbb101405e3c9c28d3f01c51d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз до 15 сентября продлил действующие персональные санкции в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета ЕС. Ограничения предусматривают блокирование активов на территории Европейского союза и запрет на поездки для физлиц. "Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении фигурантов, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года", — следует из документа. Указывается, что в ходе пересмотра санкционного списка были исключены девять умерших фигурантов, а в отношении трех физлиц принято решение санкции не возобновлять. Ограничения по-прежнему действуют в отношении более двух тысяч физлиц и юрлиц.В России неоднократно заявляли, что страна справится с оказываемым Западом санкционным давлением. В Москве отметили, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительной политики.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России -—это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240312/eu-846221805.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

активы, россия