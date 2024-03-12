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ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины - 12.03.2024, ПРАЙМ
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины
Евросоюз до 15 сентября продлил действующие персональные санкции в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:11+0300
2024-03-12T18:11+0300
2024-03-12T18:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз до 15 сентября продлил действующие персональные санкции в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета ЕС. Ограничения предусматривают блокирование активов на территории Европейского союза и запрет на поездки для физлиц. "Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении фигурантов, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года", — следует из документа. Указывается, что в ходе пересмотра санкционного списка были исключены девять умерших фигурантов, а в отношении трех физлиц принято решение санкции не возобновлять. Ограничения по-прежнему действуют в отношении более двух тысяч физлиц и юрлиц.В России неоднократно заявляли, что страна справится с оказываемым Западом санкционным давлением. В Москве отметили, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительной политики.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России -—это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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активы, россия
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины
ЕС на полгода продлил персональные санкции против России из-за Украины
БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Евросоюз до 15 сентября продлил действующие персональные санкции в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета ЕС.
Ограничения предусматривают блокирование активов на территории Европейского союза и запрет на поездки для физлиц.
"Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении фигурантов, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года", — следует из документа.
Указывается, что в ходе пересмотра санкционного списка были исключены девять умерших фигурантов, а в отношении трех физлиц принято решение санкции не возобновлять. Ограничения по-прежнему действуют в отношении более двух тысяч физлиц и юрлиц.
Европарламент утвердил закон о криминализации обхода санкций ЕС
В России неоднократно заявляли, что страна справится с оказываемым Западом санкционным давлением. В Москве отметили, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительной политики.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России -—это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.