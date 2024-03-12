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Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России

Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России

Антироссийские санкции показали миру, что с США лучше не иметь никаких дел, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему ведущему CNN. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T22:09+0300

2024-03-12T22:09+0300

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такер карлсон

политика

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции показали миру, что с США лучше не иметь никаких дел, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему ведущему CNN.Интервью опубликовано на сайте Карлсона Tucker Carlson Network. "То, что Россию вышвырнули из SWIFT, украли собственность у людей, большинство из которых не имели никакого отношения к вводу войск на Украину, — это не порядок, основанный на правилах! Это жесткая политическая игра. Какой это сигнал подает всему остальному миру: "Убирайтесь подальше от США! Это больше не безопасная гавань!", — заявил Карлсон.Он отметил, что политика ограничений, проводимая Соединенными Штатами, изменит мировую историю и историю Америки, и американцы "будут жить с этим до конца своих дней".

https://1prime.ru/20240312/eu-846221805.html

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сша, такер карлсон