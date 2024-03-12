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Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России
Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России
Антироссийские санкции показали миру, что с США лучше не иметь никаких дел, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему ведущему CNN. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T22:09+0300
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сша
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политика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции показали миру, что с США лучше не иметь никаких дел, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему ведущему CNN.Интервью опубликовано на сайте Карлсона Tucker Carlson Network. "То, что Россию вышвырнули из SWIFT, украли собственность у людей, большинство из которых не имели никакого отношения к вводу войск на Украину, — это не порядок, основанный на правилах! Это жесткая политическая игра. Какой это сигнал подает всему остальному миру: "Убирайтесь подальше от США! Это больше не безопасная гавань!", — заявил Карлсон.Он отметил, что политика ограничений, проводимая Соединенными Штатами, изменит мировую историю и историю Америки, и американцы "будут жить с этим до конца своих дней".
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сша, такер карлсон
США, Такер Карлсон, Политика
22:09 12.03.2024 (обновлено: 22:17 12.03.2024)
 
Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России

Карлсон: антироссийские санкции показали миру, что на США нельзя рассчитывать

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции показали миру, что с США лучше не иметь никаких дел, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему ведущему CNN.
Интервью опубликовано на сайте Карлсона Tucker Carlson Network.
"То, что Россию вышвырнули из SWIFT, украли собственность у людей, большинство из которых не имели никакого отношения к вводу войск на Украину, — это не порядок, основанный на правилах! Это жесткая политическая игра. Какой это сигнал подает всему остальному миру: "Убирайтесь подальше от США! Это больше не безопасная гавань!", — заявил Карлсон.
Он отметил, что политика ограничений, проводимая Соединенными Штатами, изменит мировую историю и историю Америки, и американцы "будут жить с этим до конца своих дней".
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