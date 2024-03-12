https://1prime.ru/20240312/severstal-846233480.html

"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали

"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали - 12.03.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали

"Северсталь" не видит признаков на рынке для наплыва китайской стали в Россию, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов в эфире... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T22:40+0300

2024-03-12T22:40+0300

2024-03-12T22:40+0300

северсталь

сталь

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Северсталь" не видит признаков на рынке для наплыва китайской стали в Россию, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов в эфире "Газпромбанк инвестиции". Менеджер из "Газпромбанк инвестиции" в ходе эфира сказал, что есть информация о том, что Китай увеличивает экспорт стали на фоне ослабленного строительства многоквартирных домов в стране. "В теории, конечно, если цены на сталь сильно-сильно упадут в Китае, то это может прийти и на российский рынок в виде наплыва импорта китайской стали. Но тут необходимо сказать, что, на мой взгляд, вероятность такого сценария крайне низкая", — отметили в "Северстали".А для того, чтобы цены на сталь в Китае упали насколько сильно, необходимо, чтобы достаточно существенно снизилась цена на железную руду, которую Китай покупает в основном в Австралии, либо на коксующийся уголь, либо и на то, и на другое, объяснил Климантов. "Пока что факторов, которые могли бы свидетельствовать о том, что цены на сырье как-то существенно пойдут вниз, мы не видим", — заключил он. Если импорт стали из Китая с учетом логистических затрат все же будет выгоднее, чем цены российских производителей, тогда российские потребители могут предпочесть именно такую сталь, заметил Климантов. "Но, правда, необходимо учитывать вопрос качества. Всё-таки у "Северстали", например, есть достаточно широкая сбытовая сеть, у нас налажены контакты с нашими клиентами, мы постоянно работаем над качеством вместе с клиентами, рассматриваем жалобы, обращения, предложения по улучшению качества. Это тоже создает некий барьер", — отметил он.

https://1prime.ru/20240301/845807492.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь, сталь, россия, китай