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"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали - 12.03.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали
"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали
"Северсталь" не видит признаков на рынке для наплыва китайской стали в Россию, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов в эфире... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T22:40+0300
2024-03-12T22:40+0300
северсталь
сталь
россия
китай
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Северсталь" не видит признаков на рынке для наплыва китайской стали в Россию, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов в эфире "Газпромбанк инвестиции". Менеджер из "Газпромбанк инвестиции" в ходе эфира сказал, что есть информация о том, что Китай увеличивает экспорт стали на фоне ослабленного строительства многоквартирных домов в стране. "В теории, конечно, если цены на сталь сильно-сильно упадут в Китае, то это может прийти и на российский рынок в виде наплыва импорта китайской стали. Но тут необходимо сказать, что, на мой взгляд, вероятность такого сценария крайне низкая", — отметили в "Северстали".А для того, чтобы цены на сталь в Китае упали насколько сильно, необходимо, чтобы достаточно существенно снизилась цена на железную руду, которую Китай покупает в основном в Австралии, либо на коксующийся уголь, либо и на то, и на другое, объяснил Климантов. "Пока что факторов, которые могли бы свидетельствовать о том, что цены на сырье как-то существенно пойдут вниз, мы не видим", — заключил он. Если импорт стали из Китая с учетом логистических затрат все же будет выгоднее, чем цены российских производителей, тогда российские потребители могут предпочесть именно такую сталь, заметил Климантов. "Но, правда, необходимо учитывать вопрос качества. Всё-таки у "Северстали", например, есть достаточно широкая сбытовая сеть, у нас налажены контакты с нашими клиентами, мы постоянно работаем над качеством вместе с клиентами, рассматриваем жалобы, обращения, предложения по улучшению качества. Это тоже создает некий барьер", — отметил он.
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северсталь, сталь, россия, китай
Северсталь, Сталь, РОССИЯ, КИТАЙ
22:40 12.03.2024
 
"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали

"Северсталь" не видит признаков для наплыва на рынок РФ китайской стали

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Северсталь" не видит признаков на рынке для наплыва китайской стали в Россию, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов в эфире "Газпромбанк инвестиции".
Менеджер из "Газпромбанк инвестиции" в ходе эфира сказал, что есть информация о том, что Китай увеличивает экспорт стали на фоне ослабленного строительства многоквартирных домов в стране.
"В теории, конечно, если цены на сталь сильно-сильно упадут в Китае, то это может прийти и на российский рынок в виде наплыва импорта китайской стали. Но тут необходимо сказать, что, на мой взгляд, вероятность такого сценария крайне низкая", — отметили в "Северстали".
А для того, чтобы цены на сталь в Китае упали насколько сильно, необходимо, чтобы достаточно существенно снизилась цена на железную руду, которую Китай покупает в основном в Австралии, либо на коксующийся уголь, либо и на то, и на другое, объяснил Климантов.
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"Пока что факторов, которые могли бы свидетельствовать о том, что цены на сырье как-то существенно пойдут вниз, мы не видим", — заключил он.
Если импорт стали из Китая с учетом логистических затрат все же будет выгоднее, чем цены российских производителей, тогда российские потребители могут предпочесть именно такую сталь, заметил Климантов.
"Но, правда, необходимо учитывать вопрос качества. Всё-таки у "Северстали", например, есть достаточно широкая сбытовая сеть, у нас налажены контакты с нашими клиентами, мы постоянно работаем над качеством вместе с клиентами, рассматриваем жалобы, обращения, предложения по улучшению качества. Это тоже создает некий барьер", — отметил он.
 
СеверстальСтальРОССИЯКИТАЙ
 
 
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