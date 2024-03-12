https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html

Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке

Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке - 12.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке

ВСУ испытывают трудности из-за дефицита вооружения, но французская армия может оставаться на территории своей страны, Украина пока справляется, заявил глава... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:28+0300

2024-03-12T16:28+0300

2024-03-12T16:46+0300

спецоперация на украине

украина

сво

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ВСУ испытывают трудности из-за дефицита вооружения, но французская армия может оставаться на территории своей страны, Украина пока справляется, заявил глава Киева Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Le Figaro."Пока Украина держится, французская армия может оставаться на территории своей страны. <...> Защита Украины — это защита Европы и Франции", – заявил Зеленский в интервью телеканалу BFM TV и газете Le Monde 11 марта.Заявления Зеленского получили негативную реакцию читателей издания. Так, один из пользователей “поблагодарил” президента за “разрешение не погибать за чужую страну”.“Немыслимо! "Спите спокойно, добрые люди, потому что я, Зеленский, прошу вас пока что не посылать своих детей на смерть!", – возмутился один из пользователей.“Этот ужасный человек подхватил слухи от НАТО и США, в которых говорится, будто Путин не остановится после того, как подчинит себе Украину. Но у Путина нет ни средств, ни желания нападать на Европу. Зеленский просто использует это как отговорку, чтобы клянчить боеприпасы и деньги. И торговцы оружием, в первую очередь американские, набивают вои карманы!”, – подхватил другой.“Да это шутка! И Макрон встает на колени перед этим вот... Как жалко”, – отметил еще один комментатор.“Какая дерзость! Этот месье определенно мнит себя очень важным человеком! Ну что за нахал!”, – поделился своим мнением пользователей Nointerest.

https://1prime.ru/20240312/846214712.html

украина

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский