https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке - 12.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке
ВСУ испытывают трудности из-за дефицита вооружения, но французская армия может оставаться на территории своей страны, Украина пока справляется, заявил глава... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:28+0300
2024-03-12T16:28+0300
2024-03-12T16:46+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ВСУ испытывают трудности из-за дефицита вооружения, но французская армия может оставаться на территории своей страны, Украина пока справляется, заявил глава Киева Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Le Figaro."Пока Украина держится, французская армия может оставаться на территории своей страны. <...> Защита Украины — это защита Европы и Франции", – заявил Зеленский в интервью телеканалу BFM TV и газете Le Monde 11 марта.Заявления Зеленского получили негативную реакцию читателей издания. Так, один из пользователей “поблагодарил” президента за “разрешение не погибать за чужую страну”.“Немыслимо! "Спите спокойно, добрые люди, потому что я, Зеленский, прошу вас пока что не посылать своих детей на смерть!", – возмутился один из пользователей.“Этот ужасный человек подхватил слухи от НАТО и США, в которых говорится, будто Путин не остановится после того, как подчинит себе Украину. Но у Путина нет ни средств, ни желания нападать на Европу. Зеленский просто использует это как отговорку, чтобы клянчить боеприпасы и деньги. И торговцы оружием, в первую очередь американские, набивают вои карманы!”, – подхватил другой.“Да это шутка! И Макрон встает на колени перед этим вот... Как жалко”, – отметил еще один комментатор.“Какая дерзость! Этот месье определенно мнит себя очень важным человеком! Ну что за нахал!”, – поделился своим мнением пользователей Nointerest.
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украина, сво, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Зеленский разрешил Макрону не вводить войска на Украину. Французы в шоке
Le Figaro: французы возмущены разрешению Зеленского не вводить войска на Украину
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
ВСУ испытывают трудности из-за дефицита вооружения, но французская армия может оставаться на территории своей страны, Украина пока справляется, заявил глава Киева Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Le Figaro
.
"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на территории своей страны. <...> Защита Украины — это защита Европы и Франции", – заявил Зеленский в интервью телеканалу BFM TV и газете Le Monde 11 марта.
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Заявления Зеленского получили негативную реакцию читателей издания. Так, один из пользователей “поблагодарил” президента за “разрешение не погибать за чужую страну”.
“Немыслимо! "Спите спокойно, добрые люди, потому что я, Зеленский, прошу вас пока что не посылать своих детей на смерть!", – возмутился один из пользователей.
“Этот ужасный человек подхватил слухи от НАТО и США, в которых говорится, будто Путин не остановится после того, как подчинит себе Украину. Но у Путина нет ни средств, ни желания нападать на Европу. Зеленский просто использует это как отговорку, чтобы клянчить боеприпасы и деньги. И торговцы оружием, в первую очередь американские, набивают вои карманы!”, – подхватил другой.
“Да это шутка! И Макрон встает на колени перед этим вот... Как жалко”, – отметил еще один комментатор.
“Какая дерзость! Этот месье определенно мнит себя очень важным человеком! Ну что за нахал!”, – поделился своим мнением пользователей Nointerest.