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"Новатэк" отчитался о реализации СПГ через газомоторные АЗС в 2023 году - 12.03.2024, ПРАЙМ
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"Новатэк" отчитался о реализации СПГ через газомоторные АЗС в 2023 году
"Новатэк" отчитался о реализации СПГ через газомоторные АЗС в 2023 году - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" отчитался о реализации СПГ через газомоторные АЗС в 2023 году
"Новатэк" в прошедшем году реализовал через газовые заправки 53 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), следует из отчета компании за 2023 год. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T18:05+0300
2024-03-12T18:05+0300
энергетика
спг
новатэк
азс
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Новатэк" в прошедшем году реализовал через газовые заправки 53 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), следует из отчета компании за 2023 год. "На конец 2023 года функционируют 14 пунктов заправки автомобильной техники СПГ - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах (из них в отчетном году построен один - в Пензенской области, на трассе М5). Заправочные пункты размещены на основных федеральных трассах, в городах и на территории промышленных предприятий и позволяют выполнять заправку коммерческого и муниципального транспорта, а также карьерной техники. За 2023 год объем реализации через заправочные пункты составил 53 тысячи тонн", - говорится в сообщении. "Новатэк" реализует проект по сбыту СПГ на внутреннем рынке в качестве моторного топлива и автономной газификации. Большая часть газа для этих целей производится на малотоннажном СПГ-заводе в Магнитогорске, запущенном в 2020 году. По итогам 2023 года с него было реализовано около 45 тысяч тонн СПГ. Потребности газомоторных АЗС и оптовых потребителей в Северо-Западном и Центральном федеральных округах также обеспечивает среднетоннажный СПГ-завод "Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка). За 2023 год объем реализации СПГ составил около 52 тысяч тонн. Уточняется, что "Новатэк" сейчас завершает строительство малотоннажных СПГ-заводов в Московской и Самарской областях, на территориях ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Тольятти", мощностью 14,2 тысячи тонн в год каждый. Строительство этих заводов позволит обеспечить топливом технику в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также уменьшить транспортное плечо доставки СПГ. "Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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спг, новатэк, азс
Энергетика, СПГ, Новатэк, АЗС
18:05 12.03.2024
 
"Новатэк" отчитался о реализации СПГ через газомоторные АЗС в 2023 году

"Новатэк" в 2023 году реализовал 53 тысячи тонн СПГ через сеть газомоторных АЗС

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфисный центр нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Новатэк" в прошедшем году реализовал через газовые заправки 53 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), следует из отчета компании за 2023 год.
"На конец 2023 года функционируют 14 пунктов заправки автомобильной техники СПГ - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах (из них в отчетном году построен один - в Пензенской области, на трассе М5). Заправочные пункты размещены на основных федеральных трассах, в городах и на территории промышленных предприятий и позволяют выполнять заправку коммерческого и муниципального транспорта, а также карьерной техники. За 2023 год объем реализации через заправочные пункты составил 53 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
"Новатэк" реализует проект по сбыту СПГ на внутреннем рынке в качестве моторного топлива и автономной газификации. Большая часть газа для этих целей производится на малотоннажном СПГ-заводе в Магнитогорске, запущенном в 2020 году. По итогам 2023 года с него было реализовано около 45 тысяч тонн СПГ.
Потребности газомоторных АЗС и оптовых потребителей в Северо-Западном и Центральном федеральных округах также обеспечивает среднетоннажный СПГ-завод "Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка). За 2023 год объем реализации СПГ составил около 52 тысяч тонн.
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Уточняется, что "Новатэк" сейчас завершает строительство малотоннажных СПГ-заводов в Московской и Самарской областях, на территориях ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Тольятти", мощностью 14,2 тысячи тонн в год каждый. Строительство этих заводов позволит обеспечить топливом технику в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также уменьшить транспортное плечо доставки СПГ.
"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
 
ЭнергетикаСПГНоватэкАЗС
 
 
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