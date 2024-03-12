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В Швеции выступили против постоянного присутствия войск НАТО в стране
В Швеции выступили против постоянного присутствия войск НАТО в стране - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Швеции выступили против постоянного присутствия войск НАТО в стране
Швеция, которая недавно присоединилась к НАТО, не хочет размещения постоянных баз альянса в стране. Об этом в беседе с агентством Anadolu сообщил глава МИД... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:52+0300
2024-03-12T11:52+0300
2024-03-12T11:59+0300
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АНКАРА, 12 мар – ПРАЙМ. Швеция, которая недавно присоединилась к НАТО, не хочет размещения постоянных баз альянса в стране. Об этом в беседе с агентством Anadolu сообщил глава МИД страны Тобиас Билльстрем. "Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", - отметил глава внешнеполитического ведомства страны.В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.Ранее 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции отмечал, что альянс не намерен включать Швецию в число стран с ядерным оружием, а также размещать на ее территории новые боевые подразделения.
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Политика, ШВЕЦИЯ, НАТО, военные базы, Новости
В Швеции выступили против постоянного присутствия войск НАТО в стране
Билльстрем: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране
АНКАРА, 12 мар – ПРАЙМ. Швеция, которая недавно присоединилась к НАТО, не хочет размещения постоянных баз альянса в стране. Об этом в беседе с агентством Anadolu сообщил глава МИД страны Тобиас Билльстрем.
"Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", - отметил глава внешнеполитического ведомства страны.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Швеция официально вступила в НАТО
Ранее 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции отмечал, что альянс не намерен включать Швецию в число стран с ядерным оружием, а также размещать на ее территории новые боевые подразделения.