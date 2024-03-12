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Российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще
Российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще - 12.03.2024, ПРАЙМ
Российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще
Президент России Владимир Путин поручил кабмину сделать так, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать в России. Предполагается, что к 2030 году Россия... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:16+0300
2024-03-12T16:16+0300
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сделать так, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать в России. Предполагается, что к 2030 году Россия сможет нарастить туристический поток в два раза, в том случае, если Минэкономразвития удастся решить целый ряд важных задач, пишет издание aif.ruСогласно изданию, в числе популярных направлений останутся курорты Краснодарского края. Однако, планируется развитие туризма и на Алтае, Камчатке, Кузбассе, Северном Кавказе, в Карелии, а также на Русском Севере.Власти также намерены построить современные отели на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей, не обойдя стороной и уникальную территорию озера Байкал."Правительство оказывает отрасли беспрецедентные меры поддержки. Это льготное кредитование с субсидированной ставкой, государственное софинансирование в ключевых проектах, содействие в подключении отелей к инфраструктуре и налоговые льготы. После того как будут введены в строй Каспийский кластер, Новая Анапа и остальные курорты проекта „Пять морей“, а также другие комплексы, в том числе в удаленных от столицы регионах, число мест для отдыха кратно увеличится", — отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.По мнению эксперта, с учетом роста цен на зарубежные туры, все больше россиян будут предпочитать отдыхать внутри страны. В связи с этим станет все более популярным развитие внутреннего туризма и создание новых форм размещения, таких как глэмпинги и кемпинги. Будут развиваться туры "все включено" и туристический поток станет более всесезонным.Однако, с ростом интереса к внутреннему туризму возникнут проблемы с нехваткой квалифицированных кадров в туристической отрасли, что может привести к повышению престижа и оплаты труда. Основной вызов будет в обеспечении высокого качества сервиса, а также в развитии необходимой инфраструктуры для удовлетворения потребностей и требований путешественников, заключили в издании.
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россия, туризм, турпоток, новости
РОССИЯ, Туризм, турпоток, Новости
16:16 12.03.2024
 
Российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще

АиФ: российские туристы смогут ездить на отдых в два раза чаще

© Фото : Unsplash/Flo PАлександрия, Египет
Александрия, Египет - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Unsplash/Flo P
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сделать так, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать в России. Предполагается, что к 2030 году Россия сможет нарастить туристический поток в два раза, в том случае, если Минэкономразвития удастся решить целый ряд важных задач, пишет издание aif.ru
Согласно изданию, в числе популярных направлений останутся курорты Краснодарского края. Однако, планируется развитие туризма и на Алтае, Камчатке, Кузбассе, Северном Кавказе, в Карелии, а также на Русском Севере.Власти также намерены построить современные отели на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей, не обойдя стороной и уникальную территорию озера Байкал.
"Правительство оказывает отрасли беспрецедентные меры поддержки. Это льготное кредитование с субсидированной ставкой, государственное софинансирование в ключевых проектах, содействие в подключении отелей к инфраструктуре и налоговые льготы. После того как будут введены в строй Каспийский кластер, Новая Анапа и остальные курорты проекта „Пять морей“, а также другие комплексы, в том числе в удаленных от столицы регионах, число мест для отдыха кратно увеличится", — отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
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По мнению эксперта, с учетом роста цен на зарубежные туры, все больше россиян будут предпочитать отдыхать внутри страны. В связи с этим станет все более популярным развитие внутреннего туризма и создание новых форм размещения, таких как глэмпинги и кемпинги. Будут развиваться туры "все включено" и туристический поток станет более всесезонным.
Однако, с ростом интереса к внутреннему туризму возникнут проблемы с нехваткой квалифицированных кадров в туристической отрасли, что может привести к повышению престижа и оплаты труда. Основной вызов будет в обеспечении высокого качества сервиса, а также в развитии необходимой инфраструктуры для удовлетворения потребностей и требований путешественников, заключили в издании.
 
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