Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/turizm-846233356.html
Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели
Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели - 12.03.2024, ПРАЙМ
Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели
Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ руководитель команды по работе с белорусскими отелями сервиса | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T22:36+0300
2024-03-12T22:36+0300
белоруссия
россия
туризм
бронирование отелей
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5460b092fad54a2c8751657c47984a87.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ руководитель команды по работе с белорусскими отелями сервиса Ostrovok.ru Ксения Безбородова."Что касается статистики по странам: 88% гостей приезжают из России. 8% онлайн-бронирований белорусских гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5% – прибалты и еще 3% — другие регионы", — сообщила она на встрече с белорусскими отельерами в Минске.По ее словам, за первые два месяца года количество бронирований россиянами белорусских объектов размещения выросло до 64% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте интереса к Белоруссии."Средний тариф за номер в Минске составляет $66, а средний чек — порядка $168", — отметила Безбородова.Российскими сервисами бронирований стали пользоваться и туристы из Китая, однако пока их доля невелика.
https://1prime.ru/20240205/842984989.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_9f7a8beff553a4d44b5cbd7de1135073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, россия, туризм, бронирование отелей
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Туризм, бронирование отелей
22:36 12.03.2024
 
Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели

РСТ: доля бронирований россиян в белорусских отелях достигла 88%

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
© Unsplash/Egor Kunovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ руководитель команды по работе с белорусскими отелями сервиса Ostrovok.ru Ксения Безбородова.
"Что касается статистики по странам: 88% гостей приезжают из России. 8% онлайн-бронирований белорусских гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5% – прибалты и еще 3% — другие регионы", — сообщила она на встрече с белорусскими отельерами в Минске.
По ее словам, за первые два месяца года количество бронирований россиянами белорусских объектов размещения выросло до 64% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте интереса к Белоруссии.
Курортный сезон в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2024
В Госдуме призвали освободить внутренний туризм от налогов на пять лет
5 февраля, 12:01
"Средний тариф за номер в Минске составляет $66, а средний чек — порядка $168", — отметила Безбородова.
Российскими сервисами бронирований стали пользоваться и туристы из Китая, однако пока их доля невелика.
 
БЕЛОРУССИЯРОССИЯТуризмбронирование отелей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала