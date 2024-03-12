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Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели

Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели - 12.03.2024, ПРАЙМ

Стало известно, в какой стране россияне забронировали почти все отели

Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ руководитель команды по работе с белорусскими отелями сервиса | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T22:36+0300

2024-03-12T22:36+0300

2024-03-12T22:36+0300

белоруссия

россия

туризм

бронирование отелей

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ руководитель команды по работе с белорусскими отелями сервиса Ostrovok.ru Ксения Безбородова."Что касается статистики по странам: 88% гостей приезжают из России. 8% онлайн-бронирований белорусских гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5% – прибалты и еще 3% — другие регионы", — сообщила она на встрече с белорусскими отельерами в Минске.По ее словам, за первые два месяца года количество бронирований россиянами белорусских объектов размещения выросло до 64% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте интереса к Белоруссии."Средний тариф за номер в Минске составляет $66, а средний чек — порядка $168", — отметила Безбородова.Российскими сервисами бронирований стали пользоваться и туристы из Китая, однако пока их доля невелика.

https://1prime.ru/20240205/842984989.html

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белоруссия, россия, туризм, бронирование отелей