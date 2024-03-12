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Власти Туркмении заявили о росте ВВП страны на более чем 6%
Власти Туркмении заявили о росте ВВП страны на более чем 6% - 12.03.2024, ПРАЙМ
Власти Туркмении заявили о росте ВВП страны на более чем 6%
Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью турецкому новостному телеканалу TRT Haber, заявил, что в условиях... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:52+0300
2024-03-12T05:52+0300
2024-03-12T05:52+0300
экономика
туркмения
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АШХАБАД, 12 мар - ПРАЙМ. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью турецкому новостному телеканалу TRT Haber, заявил, что в условиях нестабильности в мировой экономике, рост ВВП страны в минувшем году превысил 6%, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Экс-глава Туркмении отметил в интервью, что Ашхабаду "удалось сформировать факторы обеспечения последовательной реализации принятых государственных программ и планов социально-экономического развития". По мнению Бердымухамедова, "здесь главным фактором является внутренняя стабильность, социальное единство, устойчивость политических и общественных институтов и вера людей в них". "В современных условиях нестабильности в мировой экономике Туркменистан с хорошими показателями встретил 2024 год. Рост валового внутреннего продукта в минувшем году повысился более чем на 6 процентов", – подчеркнул глава Народного Совета. По его словам, "за последние 15 лет демографический прирост составил 2 миллиона, а это – ясный показатель социального благополучия людей и их уверенности в завтрашнем дне". Бердымухамедов также отметил, что Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла две резолюции в поддержку нейтралитета Туркменистана, что демонстрирует всё большее понимание международными структурами предложений Ашхабада по разрешению сложных задач посредством нейтралитета". Халк Маслахаты Туркмении – высший представительный орган народной власти в стране.
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туркмения
Власти Туркмении заявили о росте ВВП страны на более чем 6%
Экс-глава Туркмении: рост ВВП страны превысил 6% в условиях нестабильной мировой экономики
АШХАБАД, 12 мар - ПРАЙМ. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью турецкому новостному телеканалу TRT Haber, заявил, что в условиях нестабильности в мировой экономике, рост ВВП страны в минувшем году превысил 6%, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Экс-глава Туркмении отметил в интервью, что Ашхабаду "удалось сформировать факторы обеспечения последовательной реализации принятых государственных программ и планов социально-экономического развития". По мнению Бердымухамедова, "здесь главным фактором является внутренняя стабильность, социальное единство, устойчивость политических и общественных институтов и вера людей в них".
"В современных условиях нестабильности в мировой экономике Туркменистан с хорошими показателями встретил 2024 год. Рост валового внутреннего продукта в минувшем году повысился более чем на 6 процентов", – подчеркнул глава Народного Совета.
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По его словам, "за последние 15 лет демографический прирост составил 2 миллиона, а это – ясный показатель социального благополучия людей и их уверенности в завтрашнем дне".
Бердымухамедов также отметил, что Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла две резолюции в поддержку нейтралитета Туркменистана, что демонстрирует всё большее понимание международными структурами предложений Ашхабада по разрешению сложных задач посредством нейтралитета".
Халк Маслахаты Туркмении – высший представительный орган народной власти в стране.