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СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию

СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию - 12.03.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию

Экспорт российского угля в азиатские страны снизился более чем на 20%, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:53+0300

2024-03-12T17:53+0300

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в азиатские страны снизился более чем на 20%, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.По данным издания, в феврале 2024 года Россия поставила в азиатские страны 8,48 миллиона тонн угля всех видов. По сравнению с данными прошлого года, экспорт снизился на 21,6%, в феврале 2023 года было экспортировано 10,81 миллиона тонн угля.Максимальный объем экспортированного угля в Азию был отмечен в апреле 2023 года - 14,69 миллиона тонн, что выше среднемесячных данных до февраля 2022 года.Экспорт угля из России в Индию снизился до 558 тысяч тонн в феврале текущего года, это стало самым низким показателем с ноября 2022 года. Аналитики связывают снижение с высокими транспортными расходами и сравнительно низкими ценами у других поставщиков, в частности Австралии и Индонезии.В феврале Минфин предложил повысить налог на угледобычу, установив ставку в объеме 380 рублей за тонну до конца 2024 года.

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россия, азия, экспорт угля, уголь, индия