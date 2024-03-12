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СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию - 12.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию
СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию - 12.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию
Экспорт российского угля в азиатские страны снизился более чем на 20%, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:53+0300
2024-03-12T17:59+0300
россия
азия
экспорт угля
уголь
индия
энергетика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в азиатские страны снизился более чем на 20%, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.По данным издания, в феврале 2024 года Россия поставила в азиатские страны 8,48 миллиона тонн угля всех видов. По сравнению с данными прошлого года, экспорт снизился на 21,6%, в феврале 2023 года было экспортировано 10,81 миллиона тонн угля.Максимальный объем экспортированного угля в Азию был отмечен в апреле 2023 года - 14,69 миллиона тонн, что выше среднемесячных данных до февраля 2022 года.Экспорт угля из России в Индию снизился до 558 тысяч тонн в феврале текущего года, это стало самым низким показателем с ноября 2022 года. Аналитики связывают снижение с высокими транспортными расходами и сравнительно низкими ценами у других поставщиков, в частности Австралии и Индонезии.В феврале Минфин предложил повысить налог на угледобычу, установив ставку в объеме 380 рублей за тонну до конца 2024 года.
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россия, азия, экспорт угля, уголь, индия
РОССИЯ, АЗИЯ, экспорт угля, уголь, ИНДИЯ, Энергетика
17:53 12.03.2024 (обновлено: 17:59 12.03.2024)
 
СМИ сообщили о падении экспорта российского угля в Азию

Reuters: экспорт российского угля в Азию снизился на 21 процент за год

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в азиатские страны снизился более чем на 20%, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
По данным издания, в феврале 2024 года Россия поставила в азиатские страны 8,48 миллиона тонн угля всех видов. По сравнению с данными прошлого года, экспорт снизился на 21,6%, в феврале 2023 года было экспортировано 10,81 миллиона тонн угля.
Максимальный объем экспортированного угля в Азию был отмечен в апреле 2023 года - 14,69 миллиона тонн, что выше среднемесячных данных до февраля 2022 года.
Экспорт угля из России в Индию снизился до 558 тысяч тонн в феврале текущего года, это стало самым низким показателем с ноября 2022 года. Аналитики связывают снижение с высокими транспортными расходами и сравнительно низкими ценами у других поставщиков, в частности Австралии и Индонезии.
Морские перевозки
Bloomberg: российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня
16:14
В феврале Минфин предложил повысить налог на угледобычу, установив ставку в объеме 380 рублей за тонну до конца 2024 года.
 
ЭнергетикаРОССИЯАЗИЯэкспорт угляугольИНДИЯ
 
 
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