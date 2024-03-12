https://1prime.ru/20240312/ukraina-846221678.html

Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ

Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ

Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ

В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:50+0300

2024-03-12T16:50+0300

2024-03-12T17:28+0300

украина

продовольствие

сша

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters.В этой связи Министерство сельского хозяйства США в пятый раз повысило прогноз по поставкам украинского продовольствия. Уточняется, что прогноз учитывает только его экспорт, но не сам урожай.Так, последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35% в сравнении с августом, хотя производство выросло всего на 9%. Авторы оценок констатировали, что речь идет о возвращении к нормальным объемам экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.На текущий момент Украина производит заметно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года страна экспортировала четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По прогнозам USDA, в период 2023-2024 годов доли составят 83% и 68% соответственно.

https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html

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украина, продовольствие, сша