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Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ
В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:50+0300
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украина
продовольствие
сша
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters.В этой связи Министерство сельского хозяйства США в пятый раз повысило прогноз по поставкам украинского продовольствия. Уточняется, что прогноз учитывает только его экспорт, но не сам урожай.Так, последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35% в сравнении с августом, хотя производство выросло всего на 9%. Авторы оценок констатировали, что речь идет о возвращении к нормальным объемам экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.На текущий момент Украина производит заметно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года страна экспортировала четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По прогнозам USDA, в период 2023-2024 годов доли составят 83% и 68% соответственно.
https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html
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украина, продовольствие, сша
УКРАИНА, продовольствие, США
16:50 12.03.2024 (обновлено: 17:28 12.03.2024)
 
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ

Reuters: объем экспорта зерна Украиной в последние месяцы неожиданно резко вырос

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters.
В этой связи Министерство сельского хозяйства США в пятый раз повысило прогноз по поставкам украинского продовольствия. Уточняется, что прогноз учитывает только его экспорт, но не сам урожай.
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Так, последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35% в сравнении с августом, хотя производство выросло всего на 9%. Авторы оценок констатировали, что речь идет о возвращении к нормальным объемам экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.
На текущий момент Украина производит заметно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года страна экспортировала четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По прогнозам USDA, в период 2023-2024 годов доли составят 83% и 68% соответственно.
 
УКРАИНАпродовольствиеСША
 
 
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