https://1prime.ru/20240312/ukraina-846221678.html
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ
В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:50+0300
2024-03-12T16:50+0300
2024-03-12T17:28+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters.В этой связи Министерство сельского хозяйства США в пятый раз повысило прогноз по поставкам украинского продовольствия. Уточняется, что прогноз учитывает только его экспорт, но не сам урожай.Так, последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35% в сравнении с августом, хотя производство выросло всего на 9%. Авторы оценок констатировали, что речь идет о возвращении к нормальным объемам экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.На текущий момент Украина производит заметно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года страна экспортировала четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По прогнозам USDA, в период 2023-2024 годов доли составят 83% и 68% соответственно.
https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html
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украина, продовольствие, сша
УКРАИНА, продовольствие, США
Украина стала экспортировать неожиданно много зерна, пишет СМИ
Reuters: объем экспорта зерна Украиной в последние месяцы неожиданно резко вырос
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
В последние несколько месяцев Укриана, несмотря на продолжающиеся боевые действия, экспортирует неожиданномного зерна, пишет агентство Reuters
.
В этой связи Министерство сельского хозяйства США в пятый раз повысило прогноз по поставкам украинского продовольствия. Уточняется, что прогноз учитывает только его экспорт, но не сам урожай.
Названа доля России как экспортера зерна на мировом рынке
Так, последняя оценка USDA по кукурузе и пшенице выросла на 35% в сравнении с августом, хотя производство выросло всего на 9%. Авторы оценок констатировали, что речь идет о возвращении к нормальным объемам экспорта, что свидетельствует о решении основных проблем с поставками.
На текущий момент Украина производит заметно больше зерна, чем потребляет. До 2022 года страна экспортировала четыре пятых урожая кукурузы и две третьих — пшеницы. По прогнозам USDA, в период 2023-2024 годов доли составят 83% и 68% соответственно.