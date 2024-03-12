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Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ

Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ

Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ

Украинские мужчины на фоне опасений санкций из-за призыва стали чаще переписывать свои автомобили на жен. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua". | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:49+0300

2024-03-12T17:49+0300

2024-03-12T17:49+0300

украина

авто

мобилизация на украине

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украинские мужчины на фоне опасений санкций из-за призыва стали чаще переписывать свои автомобили на жен. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".Как говорится в материалах, в соответствии со статистикой МВД Украины, в прошлом году число заключенных договоров дарения составило 479. При этом только в январе 2024 годы было заключено 1001 таких соглашений, в феврале - 1274. Таким образом, пишет издание, уровень перерегистрации автомобилей на женщин вырос в 2,3 раза."Не исключено, что мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен из-за содержащегося в законопроекте об ужесточении мобилизации предложении ограничивать права уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями". - передает "Страна".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, авто, мобилизация на украине