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Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ
Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ
Украинские мужчины на фоне опасений санкций из-за призыва стали чаще переписывать свои автомобили на жен. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:49+0300
2024-03-12T17:49+0300
украина
авто
мобилизация на украине
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украинские мужчины на фоне опасений санкций из-за призыва стали чаще переписывать свои автомобили на жен. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".Как говорится в материалах, в соответствии со статистикой МВД Украины, в прошлом году число заключенных договоров дарения составило 479. При этом только в январе 2024 годы было заключено 1001 таких соглашений, в феврале - 1274. Таким образом, пишет издание, уровень перерегистрации автомобилей на женщин вырос в 2,3 раза."Не исключено, что мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен из-за содержащегося в законопроекте об ужесточении мобилизации предложении ограничивать права уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями". - передает "Страна".
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украина, авто, мобилизация на украине
УКРАИНА, Авто, мобилизация на Украине
17:49 12.03.2024
 
Укранцы начали переписывать авто на жен из-за мобилизации, пишет СМИ

"Страна.ua": украинские мужчины стали переписывать авто на жен из-за проекта о мобилизации

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украинские мужчины на фоне опасений санкций из-за призыва стали чаще переписывать свои автомобили на жен. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua".
Как говорится в материалах, в соответствии со статистикой МВД Украины, в прошлом году число заключенных договоров дарения составило 479. При этом только в январе 2024 годы было заключено 1001 таких соглашений, в феврале - 1274. Таким образом, пишет издание, уровень перерегистрации автомобилей на женщин вырос в 2,3 раза.
"Не исключено, что мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен из-за содержащегося в законопроекте об ужесточении мобилизации предложении ограничивать права уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями". - передает "Страна".
 
УКРАИНААвтомобилизация на Украине
 
 
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