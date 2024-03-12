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"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
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"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вероятной капитуляции ВСУ свидетельствуют о сдвиге в политике Запада. Такое мнение выразил сенатор... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:12+0300
2024-03-12T09:52+0300
политика
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вероятной капитуляции ВСУ свидетельствуют о сдвиге в политике Запада. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Папа Римский Франциск ранее заявлял, что в конфликте на Украине, проигрывающая сторона должна "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Слова понтифика столкнулись с жесткой критикой со стороны украинских официальных лиц, а также с несогласием европейских лидеров.Столтенберг при этом заявил, что капитуляция Украины не принесет мир, поэтому необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию"."Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена", - отметил сенатор.Пушков также добавил, что в настоящее время все силы Запада направлены на сохранение основного территориального массива Украины с перспективой включения ее в усеченном виде в западный ареал влияния. Это может быть либо особая форма взаимодействия с Евросоюзом или НАТО или какая-либо другая форма. Тем не менее, даже сохранение такой Украины будет рассматриваться западными союзниками как победа, хотя таковой она и не является, заключил политик.
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украина, нато, йенс столтенберг
Политика, УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг
09:12 12.03.2024 (обновлено: 09:52 12.03.2024)
 
"Что-то новое": Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине

Пушков увидел в словах генсека НАТО о капитуляции ВСУ сдвиг в политике Запада

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк!Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
!Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вероятной капитуляции ВСУ свидетельствуют о сдвиге в политике Запада. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск ранее заявлял, что в конфликте на Украине, проигрывающая сторона должна "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Слова понтифика столкнулись с жесткой критикой со стороны украинских официальных лиц, а также с несогласием европейских лидеров.
Столтенберг при этом заявил, что капитуляция Украины не принесет мир, поэтому необходимы переговоры, которые, по его словам, должны "сохранить Украину как суверенную и независимую нацию".
"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена", - отметил сенатор.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе
Вчера, 23:28
Пушков также добавил, что в настоящее время все силы Запада направлены на сохранение основного территориального массива Украины с перспективой включения ее в усеченном виде в западный ареал влияния. Это может быть либо особая форма взаимодействия с Евросоюзом или НАТО или какая-либо другая форма. Тем не менее, даже сохранение такой Украины будет рассматриваться западными союзниками как победа, хотя таковой она и не является, заключил политик.
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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