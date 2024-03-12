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Залужному придется убедить Лондон помогать Киеву, заявил экс-посол Украины
Залужному придется убедить Лондон помогать Киеву, заявил экс-посол Украины - 12.03.2024, ПРАЙМ
Залужному придется убедить Лондон помогать Киеву, заявил экс-посол Украины
В случае назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании ему придется искать новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:38+0300
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. В случае назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании ему придется искать новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать помогать Киеву. Такое мнение в беседе с изданием "Украинские новости" выразил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко."К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата", - отметил дипломат.Пристайко подчеркнул, что ресурсы Лондона для помощи Киеву уже иссякли, так как британская сторона уже дала Украине все, что было возможно.Он также высказал недовольство процедурой назначения Залужного без согласия Лондона, считая, что сначала было необходимо проконсультироваться с британской стороной, чтобы дать ей возможность принять решение.Ранее 7 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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Залужному придется убедить Лондон помогать Киеву, заявил экс-посол Украины
Пристайко: Залужному придется искать новые аргументы, чтобы убедить Лондон помогать Киеву
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. В случае назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании ему придется искать новые аргументы, чтобы убедить британцев продолжать помогать Киеву. Такое мнение в беседе с изданием "Украинские новости" выразил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
"К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты для поддержки Украины. Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата", - отметил дипломат.
Пристайко подчеркнул, что ресурсы Лондона для помощи Киеву уже иссякли, так как британская сторона уже дала Украине все, что было возможно.
Медведчук: уволив Залужного, Зеленский вырыл себе яму
Он также высказал недовольство процедурой назначения Залужного без согласия Лондона, считая, что сначала было необходимо проконсультироваться с британской стороной, чтобы дать ей возможность принять решение.
Ранее 7 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.