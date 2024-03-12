https://1prime.ru/20240312/ukraine-846221480.html

В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине

В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за операции американских военных на Украине

Присутствие американских военных на Украине для обучения украинских войск спровоцировало бы опасную эскалацию, сообщает издание American Conservative. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:44+0300

2024-03-12T16:44+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Присутствие американских военных на Украине для обучения украинских войск спровоцировало бы опасную эскалацию, сообщает издание American Conservative.Согласно изданию, украинских военнослужащих недостаточно обучают применению высокотехнологичных вооружений и систем, что заставляет задуматься об их неэффективном использовании на поле боя. "Подготовка украинских военных ставит американские войска в опасную близость к прямому контакту с российской армией, что может означать более масштабный конфликт с участием НАТО и ядерную эскалацию", — сказано в публикации.Ко всему прочему, неполные транспортные накладные и плохая логистическая поддержка увеличивают риск потери или кражи переданного оборудования. Кроме того, нет ясной информации о том, где в итоге оказывается американское оборудование, переданное Украине.В издании заключили, что западная военная помощь лишь затягивает конфликт и делает транспорт с оружием легкой целью для российской армии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, оружие, новости