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Эксперт раскрыл цель увеличения бюджета Пентагона

Эксперт раскрыл цель увеличения бюджета Пентагона - 12.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл цель увеличения бюджета Пентагона

Соединенные Штаты стремятся не только к развитию ядерного оружия, но и к превосходству в области высокоточного оружия глобального радиуса действия, что... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:26+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся не только к развитию ядерного оружия, но и к превосходству в области высокоточного оружия глобального радиуса действия, что объясняет увеличение бюджета Пентагона. Такое мнение выразил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. "Профильные российские структуры занимаются анализом и оценкой американских военных программ. Ясны направления и задачи, они остались прежними - уйти в необратимый военно-технический отрыв, чтобы диктовать свою волю уже с опорой не на ядерное оружие, а на высокоточные средства поражения глобального радиуса действия, на космическую группировку", - отметил эксперт.Коротченко отметил, что США также совершенствуют ядерную триаду и укрепляют свою военную мощь. Штаты также остаются военной державой номер один в мире, имея базы на всех континентах, кроме Антарктиды, авианосные ударные группы и ядерное оружие.Эксперт заключил, что наиболее неприятным моментом может быть вероятность принятия бюджета Пентагона вместе со средствами на помощь Украине.Американское Министерство обороны и так находится в сложном положении, поскольку конгресс еще не утвердил расходную часть бюджета на этот финансовый год, который начался 1 октября, и не одобрил дополнительный законопроект по национальной безопасности, сообщали СМИ.Агентство Bloomberg также передавало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на один процент, почти до 850 миллиардов долларов.

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сша, пентагон, финансы, новости