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Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:54+0300
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2024-03-12T18:00+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - говорится в публикации издания.Ранее 11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно.Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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Политика, США, УКРАИНА, Финансы, помощь, Новости
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине
Reuters: США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на $400 млн
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.
"США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - говорится в публикации издания.
Ранее 11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно.
Теряют время: в США рассчитали точку невозврата на Украине
Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.