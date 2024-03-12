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Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi - 12.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240312/xiaomi--846186328.html
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi - 12.03.2024, ПРАЙМ
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi
Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7, сообщил глава компании Лэй | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:49+0300
2024-03-12T05:49+0300
экономика
xiaomi
электромобили
китай
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ПЕКИН, 12 мар – ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7, сообщил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo. Согласно информации, опубликованной Лэй Цзюнем, официальный запуск электромобиля в продажу начнется 28 марта, заказы будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Протестировать электрокар можно будет с 25 марта. Компания пока не раскрывает цену автомобиля, однако ранее Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов или 6,5 миллионов рублей). "Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - написал Лэй Цзюнь. В конце декабря 2023 года Xiaomi представила свой первый электромобиль. Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Глава компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности. По его словам, Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.
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xiaomi, электромобили, китай
Экономика, Xiaomi, электромобили, КИТАЙ
05:49 12.03.2024
 
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Продажи первого электромобиля Xiaomi стартуют 28 марта

© Фото : Xiaomi Электромобиль Xiaomi SU7
Электромобиль Xiaomi SU7 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Xiaomi
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ПЕКИН, 12 мар – ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7, сообщил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo.
Согласно информации, опубликованной Лэй Цзюнем, официальный запуск электромобиля в продажу начнется 28 марта, заказы будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Протестировать электрокар можно будет с 25 марта. Компания пока не раскрывает цену автомобиля, однако ранее Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов или 6,5 миллионов рублей).
"Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - написал Лэй Цзюнь.
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12 декабря 2023, 14:42
В конце декабря 2023 года Xiaomi представила свой первый электромобиль. Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Глава компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности. По его словам, Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.
 
ЭкономикаXiaomiэлектромобилиКИТАЙ
 
 
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