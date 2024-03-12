https://1prime.ru/20240312/xiaomi--846186328.html

Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi - 12.03.2024, ПРАЙМ

Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7, сообщил глава компании Лэй | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:49+0300

2024-03-12T05:49+0300

2024-03-12T05:49+0300

экономика

xiaomi

электромобили

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/76/842697695_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_1504c9e5cd76c3e24dffe30eb9beff34.jpg

ПЕКИН, 12 мар – ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7, сообщил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo. Согласно информации, опубликованной Лэй Цзюнем, официальный запуск электромобиля в продажу начнется 28 марта, заказы будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Протестировать электрокар можно будет с 25 марта. Компания пока не раскрывает цену автомобиля, однако ранее Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов или 6,5 миллионов рублей). "Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - написал Лэй Цзюнь. В конце декабря 2023 года Xiaomi представила свой первый электромобиль. Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Глава компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности. По его словам, Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.

https://1prime.ru/20231212/842539573.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

xiaomi, электромобили, китай