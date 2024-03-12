https://1prime.ru/20240312/zoloto-846172813.html
Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру
Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру - 12.03.2024, ПРАЙМ
Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру
Рост цен на золото связан с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва и, как следствие, с удешевлением денег. Скупают его и регуляторы разных... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T04:04+0300
2024-03-12T04:04+0300
2024-03-12T04:04+0300
эксклюзив
золото
биржевые цены на золото
золотые слитки
запасы золота
рынок золота
фьючерсы на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/80/836908055_0:249:3076:1979_1920x0_80_0_0_299286432cd134ab9043b3fd505965c3.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на золото связан с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва и, как следствие, с удешевлением денег. Скупают его и регуляторы разных стран. Но не стоит забывать о факторах, которые давят на цены – много на золоте все-таки не заработаешь.Спекулянты начинают и выигрываютНа минувшей неделе золото подорожало почти на 5 процентов – это стало рекордным значением с октября. Одна из причин – агрессивная скупка драгметалла крупными спекулянтами. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на неделе до 5 марта они купили больше 63 тысяч фьючерсных и опционных контрактов на золото, что стало рекордным значением с июня 2019 года.На этом уровне драгметалл держался еще три сессии подряд. В результате золото закрыло предпраздничную неделю ростом восемь сессий подряд – это рекорд с июня 2020 года. Цены обновили декабрьский максимум - 2164 доллара за тройскую унцию.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич напомнил, что тут сыграл роль технический фактор – преодоление исторического максимума, дающее сигнал на продолжение роста, привело к срабатыванию сигналов на покупку у торговых систем, работающих "на пробое". В результате объем покупок во фьючерсах на золото со стороны спекулянтов значительно вырос, как и объем позиций у них на руках.В начале текущей недели цены продолжали расти, но уже не столь впечатляющими темпами. Ралли приостановилось в ожидании данных по инфляции из США. Они должны определить вектор движения денежно-кредитной политики на заседании ФРС, запланированном на следующую неделю. Именно от тактики Федрезерва зависят дальнейшие котировки драгметалла – аналитики ожидают, что регулятор снизит ставки примерно на 1 процентный пункт к концу года. Последние сигналы намекают на скорое завершение цикла ужесточения, что всегда благоприятно для драгметаллов.Доллар против золотаВсе надеются, что снижение ставки вызовет удешевление денег и новый подъем золота. "Оно традиционно является защитным активом, поэтому сейчас, когда цикл повышения ставок в США потенциально достиг своего пика, спрос на доллар падает, а на золото возрастает", - пояснила Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".Более того, другие мировые центробанки будут постепенно переходить к смягчению монетарной политики. Сейчас активно скупает золото Китай для пополнения запасов. Это стало настоящим катализатором для формирования "бычьего" рынка. Не отстают и остальные. Запасы золота у стран остаются невысокими, поэтому они продолжают и будут продолжать наращивать долю золота в резервах.По оценкам World Gold Council (WGC), мировые центробанки в январе закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота по сравнению с 16,9 тонн в декабре. При этом прирост закупок наблюдается 8-й месяц подряд. Крупнейшими покупателями выступили Турция (11,8 тонны), Китай (10 тонн), Индия (8,7 тонны), Казахстан (6,2 тонны), Иордания (3,1 тонны), Чехия (1,7 тонны).Помимо ослабления доллара в пользу роста спроса на золото выступает обострение геополитических конфликтов в разных точках мира и тренд на деглобализацию. Пока отдельные страны обсуждают возможность легитимного изъятия российских резервов, другие начинают напрягаться и диверсифицировать свои резервы."В итоге мы наблюдаем рекордный рост покупок золота мировыми центробанками и существенное падение индекса доллара", - констатирует Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".В целом в мире сложилась удачная для удорожания золота ситуация. Индекс финансовых условий, который рассчитывает Goldman Sachs, достиг самых благоприятных уровней с августа 2022 года.Но есть и опасения. Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 марта 2022 года, когда оно достигло пика и снизилось с 2 050 до 1 650 долларов, напоминают стратеги Bank of America. "Мы ни к чему не призываем, но разумно предположить, что в какой-то момент ценовой импульс замедлится и/или цена упадет", - пишут они.Купи дороже, продай дешевлеНасколько это вероятно? С одной стороны, на максимуме цены растут продажи со стороны инвесторов, некогда скупивших актив дешевле. С другой, усиливается ажиотаж у тех, кто не успел купить актив до начала волны его роста.Поэтому после яркого прохода цены наверх обычно следует откат. Ну, или, как минимум, консолидация вокруг достигнутых значений. Снижение ставок в США вряд ли окажется масштабным. Если Федрезерв и начнет это делать, то очень аккуратно из-за рисков инфляции. Это, как минимум, сдержит рост золота, а при отсутствии позитивных сдвигов инфляции в Штатах может привести к снижению цен, считает Зварич.Однако динамика последних двух лет указывает на хороший долгосрочный потенциал актива. По мнению Пырьевой, фундаментально в перспективе 2024 года золото имеет все основания вырасти до 2400 долларов за тройскую унцию. Драйверы — смягчение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, ослабление доллара, геополитическая напряженность.Есть и альтернативаПри этом, по мнению аналитиков, имеет смысл обратить внимание и на другие металлы, которые тоже переживают период роста на фоне вышеупомянутых факторов. Так, серебро, похоже, имеет все возможности затмить желтый металл во второй половине года. Спотовые цены на него продолжают расти – только за прошлую неделю более чем на 5 процентов.Серебро хоть и колеблется в цене вслед за золотом, в большей степени зависит от состояния мировой промышленности. Его используют, в частности, в автомобилестроении, а также в производстве солнечных панелей и нового поколения полупроводников. Но, конечно, в цене с золотом оно не сравняется – соотношение будет в рамках нынешних 100 к 1, не считая некоторых периодов.Цветные металлы неплохо реагируют на ослабление доллара и тоже могут демонстрировать рост. Тем более что некоторые из них были сильно перепроданы. Например, палладий.В качестве альтернативы банальной покупке слитков эксперты называют акции золотодобывающих компаний — "Полюс", ЮГК, "Селигдар". Последний предлагает инвесторам золотые облигации – бумаги, номинальная стоимость которых привязана к котировкам золота. Также инвесторам доступны фьючеры на золото, золотые ETF и ПИФы, обезличенные металлические счета.
https://1prime.ru/20240307/846082327.html
https://1prime.ru/20240120/842841189.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Наталья Карнова
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg
Наталья Карнова
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/80/836908055_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_28e68fd1bb02e45fca9e73c235883a15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Наталья Карнова
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg
эксклюзив, золото, биржевые цены на золото, золотые слитки, запасы золота, рынок золота, фьючерсы на золото
Эксклюзив, золото, биржевые цены на золото, золотые слитки, запасы золота, рынок золота, фьючерсы на золото
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на золото связан с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва и, как следствие, с удешевлением денег. Скупают его и регуляторы разных стран. Но не стоит забывать о факторах, которые давят на цены – много на золоте все-таки не заработаешь.
Спекулянты начинают и выигрывают
На минувшей неделе золото подорожало почти на 5 процентов – это стало рекордным значением с октября. Одна из причин – агрессивная скупка драгметалла крупными спекулянтами. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на неделе до 5 марта они купили больше 63 тысяч фьючерсных и опционных контрактов на золото, что стало рекордным значением с июня 2019 года.
Цены на золото устремились к историческому максимуму
На этом уровне драгметалл держался еще три сессии подряд. В результате золото закрыло предпраздничную неделю ростом восемь сессий подряд – это рекорд с июня 2020 года. Цены обновили декабрьский максимум - 2164 доллара за тройскую унцию.
Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич напомнил, что тут сыграл роль технический фактор – преодоление исторического максимума, дающее сигнал на продолжение роста, привело к срабатыванию сигналов на покупку у торговых систем, работающих "на пробое". В результате объем покупок во фьючерсах на золото со стороны спекулянтов значительно вырос, как и объем позиций у них на руках.
В начале текущей недели цены продолжали расти, но уже не столь впечатляющими темпами. Ралли приостановилось в ожидании данных по инфляции из США. Они должны определить вектор движения денежно-кредитной политики на заседании ФРС, запланированном на следующую неделю. Именно от тактики Федрезерва зависят дальнейшие котировки драгметалла – аналитики ожидают, что регулятор снизит ставки примерно на 1 процентный пункт к концу года. Последние сигналы намекают на скорое завершение цикла ужесточения, что всегда благоприятно для драгметаллов.
Все надеются, что снижение ставки вызовет удешевление денег и новый подъем золота. "Оно традиционно является защитным активом, поэтому сейчас, когда цикл повышения ставок в США потенциально достиг своего пика, спрос на доллар падает, а на золото возрастает", - пояснила Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".
Более того, другие мировые центробанки будут постепенно переходить к смягчению монетарной политики. Сейчас активно скупает золото Китай для пополнения запасов. Это стало настоящим катализатором для формирования "бычьего" рынка. Не отстают и остальные. Запасы золота у стран остаются невысокими, поэтому они продолжают и будут продолжать наращивать долю золота в резервах.
По оценкам World Gold Council (WGC), мировые центробанки в январе закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота по сравнению с 16,9 тонн в декабре. При этом прирост закупок наблюдается 8-й месяц подряд. Крупнейшими покупателями выступили Турция (11,8 тонны), Китай (10 тонн), Индия (8,7 тонны), Казахстан (6,2 тонны), Иордания (3,1 тонны), Чехия (1,7 тонны).
Помимо ослабления доллара в пользу роста спроса на золото выступает обострение геополитических конфликтов в разных точках мира и тренд на деглобализацию. Пока отдельные страны обсуждают возможность легитимного изъятия российских резервов, другие начинают напрягаться и диверсифицировать свои резервы.
"В итоге мы наблюдаем рекордный рост покупок золота мировыми центробанками и существенное падение индекса доллара", - констатирует Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".
В целом в мире сложилась удачная для удорожания золота ситуация. Индекс финансовых условий, который рассчитывает Goldman Sachs, достиг самых благоприятных уровней с августа 2022 года.
Но есть и опасения. Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 марта 2022 года, когда оно достигло пика и снизилось с 2 050 до 1 650 долларов, напоминают стратеги Bank of America. "Мы ни к чему не призываем, но разумно предположить, что в какой-то момент ценовой импульс замедлится и/или цена упадет", - пишут они.
Купи дороже, продай дешевле
Насколько это вероятно? С одной стороны, на максимуме цены растут продажи со стороны инвесторов, некогда скупивших актив дешевле. С другой, усиливается ажиотаж у тех, кто не успел купить актив до начала волны его роста.
Поэтому после яркого прохода цены наверх обычно следует откат. Ну, или, как минимум, консолидация вокруг достигнутых значений. Снижение ставок в США вряд ли окажется масштабным. Если Федрезерв и начнет это делать, то очень аккуратно из-за рисков инфляции. Это, как минимум, сдержит рост золота, а при отсутствии позитивных сдвигов инфляции в Штатах может привести к снижению цен, считает Зварич.
Зачем России столько золота в резервах
Однако динамика последних двух лет указывает на хороший долгосрочный потенциал актива. По мнению Пырьевой, фундаментально в перспективе 2024 года золото имеет все основания вырасти до 2400 долларов за тройскую унцию. Драйверы — смягчение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, ослабление доллара, геополитическая напряженность.
При этом, по мнению аналитиков, имеет смысл обратить внимание и на другие металлы, которые тоже переживают период роста на фоне вышеупомянутых факторов. Так, серебро, похоже, имеет все возможности затмить желтый металл во второй половине года. Спотовые цены на него продолжают расти – только за прошлую неделю более чем на 5 процентов.
Серебро хоть и колеблется в цене вслед за золотом, в большей степени зависит от состояния мировой промышленности. Его используют, в частности, в автомобилестроении, а также в производстве солнечных панелей и нового поколения полупроводников. Но, конечно, в цене с золотом оно не сравняется – соотношение будет в рамках нынешних 100 к 1, не считая некоторых периодов.
Цветные металлы неплохо реагируют на ослабление доллара и тоже могут демонстрировать рост. Тем более что некоторые из них были сильно перепроданы. Например, палладий.
В качестве альтернативы банальной покупке слитков эксперты называют акции золотодобывающих компаний — "Полюс", ЮГК, "Селигдар". Последний предлагает инвесторам золотые облигации – бумаги, номинальная стоимость которых привязана к котировкам золота. Также инвесторам доступны фьючеры на золото, золотые ETF и ПИФы, обезличенные металлические счета.