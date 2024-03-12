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Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру

Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру - 12.03.2024, ПРАЙМ

Они что-то знают: спекулянты наперебой скупают золото по всему миру

Рост цен на золото связан с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва и, как следствие, с удешевлением денег. Скупают его и регуляторы разных... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T04:04+0300

2024-03-12T04:04+0300

2024-03-12T04:04+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на золото связан с ожиданием смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва и, как следствие, с удешевлением денег. Скупают его и регуляторы разных стран. Но не стоит забывать о факторах, которые давят на цены – много на золоте все-таки не заработаешь.Спекулянты начинают и выигрываютНа минувшей неделе золото подорожало почти на 5 процентов – это стало рекордным значением с октября. Одна из причин – агрессивная скупка драгметалла крупными спекулянтами. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на неделе до 5 марта они купили больше 63 тысяч фьючерсных и опционных контрактов на золото, что стало рекордным значением с июня 2019 года.На этом уровне драгметалл держался еще три сессии подряд. В результате золото закрыло предпраздничную неделю ростом восемь сессий подряд – это рекорд с июня 2020 года. Цены обновили декабрьский максимум - 2164 доллара за тройскую унцию.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич напомнил, что тут сыграл роль технический фактор – преодоление исторического максимума, дающее сигнал на продолжение роста, привело к срабатыванию сигналов на покупку у торговых систем, работающих "на пробое". В результате объем покупок во фьючерсах на золото со стороны спекулянтов значительно вырос, как и объем позиций у них на руках.В начале текущей недели цены продолжали расти, но уже не столь впечатляющими темпами. Ралли приостановилось в ожидании данных по инфляции из США. Они должны определить вектор движения денежно-кредитной политики на заседании ФРС, запланированном на следующую неделю. Именно от тактики Федрезерва зависят дальнейшие котировки драгметалла – аналитики ожидают, что регулятор снизит ставки примерно на 1 процентный пункт к концу года. Последние сигналы намекают на скорое завершение цикла ужесточения, что всегда благоприятно для драгметаллов.Доллар против золотаВсе надеются, что снижение ставки вызовет удешевление денег и новый подъем золота. "Оно традиционно является защитным активом, поэтому сейчас, когда цикл повышения ставок в США потенциально достиг своего пика, спрос на доллар падает, а на золото возрастает", - пояснила Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".Более того, другие мировые центробанки будут постепенно переходить к смягчению монетарной политики. Сейчас активно скупает золото Китай для пополнения запасов. Это стало настоящим катализатором для формирования "бычьего" рынка. Не отстают и остальные. Запасы золота у стран остаются невысокими, поэтому они продолжают и будут продолжать наращивать долю золота в резервах.По оценкам World Gold Council (WGC), мировые центробанки в январе закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота по сравнению с 16,9 тонн в декабре. При этом прирост закупок наблюдается 8-й месяц подряд. Крупнейшими покупателями выступили Турция (11,8 тонны), Китай (10 тонн), Индия (8,7 тонны), Казахстан (6,2 тонны), Иордания (3,1 тонны), Чехия (1,7 тонны).Помимо ослабления доллара в пользу роста спроса на золото выступает обострение геополитических конфликтов в разных точках мира и тренд на деглобализацию. Пока отдельные страны обсуждают возможность легитимного изъятия российских резервов, другие начинают напрягаться и диверсифицировать свои резервы."В итоге мы наблюдаем рекордный рост покупок золота мировыми центробанками и существенное падение индекса доллара", - констатирует Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".В целом в мире сложилась удачная для удорожания золота ситуация. Индекс финансовых условий, который рассчитывает Goldman Sachs, достиг самых благоприятных уровней с августа 2022 года.Но есть и опасения. Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 марта 2022 года, когда оно достигло пика и снизилось с 2 050 до 1 650 долларов, напоминают стратеги Bank of America. "Мы ни к чему не призываем, но разумно предположить, что в какой-то момент ценовой импульс замедлится и/или цена упадет", - пишут они.Купи дороже, продай дешевлеНасколько это вероятно? С одной стороны, на максимуме цены растут продажи со стороны инвесторов, некогда скупивших актив дешевле. С другой, усиливается ажиотаж у тех, кто не успел купить актив до начала волны его роста.Поэтому после яркого прохода цены наверх обычно следует откат. Ну, или, как минимум, консолидация вокруг достигнутых значений. Снижение ставок в США вряд ли окажется масштабным. Если Федрезерв и начнет это делать, то очень аккуратно из-за рисков инфляции. Это, как минимум, сдержит рост золота, а при отсутствии позитивных сдвигов инфляции в Штатах может привести к снижению цен, считает Зварич.Однако динамика последних двух лет указывает на хороший долгосрочный потенциал актива. По мнению Пырьевой, фундаментально в перспективе 2024 года золото имеет все основания вырасти до 2400 долларов за тройскую унцию. Драйверы — смягчение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, ослабление доллара, геополитическая напряженность.Есть и альтернативаПри этом, по мнению аналитиков, имеет смысл обратить внимание и на другие металлы, которые тоже переживают период роста на фоне вышеупомянутых факторов. Так, серебро, похоже, имеет все возможности затмить желтый металл во второй половине года. Спотовые цены на него продолжают расти – только за прошлую неделю более чем на 5 процентов.Серебро хоть и колеблется в цене вслед за золотом, в большей степени зависит от состояния мировой промышленности. Его используют, в частности, в автомобилестроении, а также в производстве солнечных панелей и нового поколения полупроводников. Но, конечно, в цене с золотом оно не сравняется – соотношение будет в рамках нынешних 100 к 1, не считая некоторых периодов.Цветные металлы неплохо реагируют на ослабление доллара и тоже могут демонстрировать рост. Тем более что некоторые из них были сильно перепроданы. Например, палладий.В качестве альтернативы банальной покупке слитков эксперты называют акции золотодобывающих компаний — "Полюс", ЮГК, "Селигдар". Последний предлагает инвесторам золотые облигации – бумаги, номинальная стоимость которых привязана к котировкам золота. Также инвесторам доступны фьючеры на золото, золотые ETF и ПИФы, обезличенные металлические счета.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, золото, биржевые цены на золото, золотые слитки, запасы золота, рынок золота, фьючерсы на золото