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Настроение приподнятое: инвесторы выкупили просадку - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Настроение приподнятое: инвесторы выкупили просадку
Настроение приподнятое: инвесторы выкупили просадку - 13.03.2024, ПРАЙМ
Настроение приподнятое: инвесторы выкупили просадку
Во вторник индексы немного снизились в начале торгов, но уже во второй половине дня инвесторы выкупили утреннюю просадку, и рост на рынке продолжился. Индекс... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:49+0300
2024-03-13T08:49+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
сбербанк
акции
?1710308963
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Во вторник индексы немного снизились в начале торгов, но уже во второй половине дня инвесторы выкупили утреннюю просадку, и рост на рынке продолжился. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,4%. На российском рынке сохраняются приподнятые настроения, и индексы обновляют двухлетние максимумы на фоне публикации корпоративных результатов за 2023 год. Между тем индекс РТС снизился во вторник на 0,8% на фоне ослабления рубля.В среду будут опубликованы данные по торговому балансу за январь. Раскрытые на прошлой неделе Минфином России данные о нефтегазовых доходах бюджета (945,6 млрд руб. в феврале по сравнению с 675,5 млрд в январе), указывают на то, что в январе профицит торгового баланса мог улучшиться по сравнению с предыдущим месяцем, что может поддержать рубль.Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за февраль 2024 года. Чистая прибыль банка в феврале выросла на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 120,4 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 22,4%, до 199 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 10%, до 56 млрд руб. В то же время в помесячном выражении наблюдается сокращение чистого процентного дохода третий месяц подряд, что может являться следствием высоких процентных ставок, что негативно отражается на кредитной активности.Спад в сегменте суверенного долга продолжился, инвесторы переоценивают траекторию денежно-кредитной политики на фоне поступающих данных по инфляции. Сегодня после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по темпам роста потребительских цен в феврале, которые могли ускориться до 7,6% с 7,4% в январе.Корпоративный календарь на сегодня не богат на события. Повлиять на динамику индексов может ход торгов на валютном рынке на фоне публикации данных по торговому балансу, а также динамика котировок на сырьевые товары. Опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК был нейтрально воспринят инвесторами, альянс сохранил прогнозы по спросу на нефть на 2024 и 2025 годы. В четверг ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозы которого менее позитивны для нефтяного рынка.
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Анна Буйлакова
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Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, сбербанк, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Сбербанк, Акции
08:49 13.03.2024
 

Настроение приподнятое: инвесторы выкупили просадку

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Во вторник индексы немного снизились в начале торгов, но уже во второй половине дня инвесторы выкупили утреннюю просадку, и рост на рынке продолжился. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,4%. На российском рынке сохраняются приподнятые настроения, и индексы обновляют двухлетние максимумы на фоне публикации корпоративных результатов за 2023 год. Между тем индекс РТС снизился во вторник на 0,8% на фоне ослабления рубля.
В среду будут опубликованы данные по торговому балансу за январь. Раскрытые на прошлой неделе Минфином России данные о нефтегазовых доходах бюджета (945,6 млрд руб. в феврале по сравнению с 675,5 млрд в январе), указывают на то, что в январе профицит торгового баланса мог улучшиться по сравнению с предыдущим месяцем, что может поддержать рубль.
Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за февраль 2024 года. Чистая прибыль банка в феврале выросла на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 120,4 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 22,4%, до 199 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 10%, до 56 млрд руб. В то же время в помесячном выражении наблюдается сокращение чистого процентного дохода третий месяц подряд, что может являться следствием высоких процентных ставок, что негативно отражается на кредитной активности.
Спад в сегменте суверенного долга продолжился, инвесторы переоценивают траекторию денежно-кредитной политики на фоне поступающих данных по инфляции. Сегодня после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по темпам роста потребительских цен в феврале, которые могли ускориться до 7,6% с 7,4% в январе.
Корпоративный календарь на сегодня не богат на события. Повлиять на динамику индексов может ход торгов на валютном рынке на фоне публикации данных по торговому балансу, а также динамика котировок на сырьевые товары. Опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК был нейтрально воспринят инвесторами, альянс сохранил прогнозы по спросу на нефть на 2024 и 2025 годы. В четверг ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозы которого менее позитивны для нефтяного рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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