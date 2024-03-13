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Уже так: они выжидают и давят на рубль

Уже так: они выжидают и давят на рубль - 13.03.2024, ПРАЙМ

Уже так: они выжидают и давят на рубль

Российский валютный рынок завершил вторник, 12 марта, значительным ослаблением рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США вырос на... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:55+0300

2024-03-13T08:55+0300

2024-03-13T08:55+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский валютный рынок завершил вторник, 12 марта, значительным ослаблением рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США вырос на 1,27% до 91,78 рубля, курс евро поднялся на 1,17% до 100,20 рубля, а юаня - на 1,38% до 12,76 рубля.Давление на российскую валюту было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в течение дня поступали тревожные новости о боевых столкновениях на западных границах РФ и атаках беспилотников на объекты внутри страны. Во-вторых, участники рынка начали занимать выжидательную позицию перед президентскими выборами 15-17 марта.Дополнительным фактором негативной динамики рубля стали данные по инфляции в США. Потребительские цены в феврале выросли на 3,2% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне 3,1%. Более высокие, чем ожидалось, показатели вызвали опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Объем торгов на Московской бирже составил $779 млн, что немного выше уровня в $772 млн за понедельник, но ниже среднего значения за последние 10 торгов - $969 млн.На нефтяном рынке также наблюдалась повышенная волатильность. Котировки марки Brent снизились на 0,15% до $82,29 за баррель на фоне динамики индекса доллара после публикации инфляционных данных США. Тем не менее, цены остались вблизи $82,40 за баррель.Поддержку нефтяным ценам оказало решение стран ОПЕК+ продлить ограничения по добыче нефти. Минэнерго США в связи с этим резко повысило прогноз цены на Brent на 2024 и 2025 годы. В 2024 году ожидания подняты с $82,42 до $87 за баррель, а в 2025 году - с $79,48 до $84,8 за баррель. При этом в ведомстве отметили высокую неопределенность прогнозов из-за возможных сбоев добычи на Ближнем Востоке и проблем с соблюдением сделки ОПЕК+.ОПЕК, со своей стороны, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки, а в 2025 году - 1,85 млн баррелей в сутки. Оценка спроса в текущем году была повышена на 50 тыс. баррелей в сутки до 102,21 млн баррелей в сутки. Поддержку в 2024 году окажет высокий спрос на авиаперевозки, грузовые перевозки, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Коммерческие запасы нефти ОЭСР в январе 2024 года сократились на 26,8 млн баррелей до 2,735 млрд баррелей.В среду, 13 марта, торги на азиатских площадках Brent торгуется по $82,37 за баррель. Котировки продолжают боковое движение. Поскольку покупатели защитили уровень $81, сохраняется цель подъема к $87,50 за баррель, но для этого к концу недели необходимо вернуться к $84,00.Несмотря на недавнее давление, у российского рубля есть факторы поддержки - жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, валютные интервенции регулятора и продажи экспортной выручки. Поэтому вчерашний рост доллара до 91,40 рубля был ожидаемым, и пока рано делать выводы о дальнейшей динамике рубля.На Московской бирже торги открылись снижением по основным валютам, что говорит о небольшой коррекции к вчерашнему росту. Сейчас важно понаблюдать, смогут ли продавцы опустить курс доллара ниже 91 рубля или нет. Если уровень 91 рубль устоит, то после выборов рубль уже ничто не будет сдерживать, и он может отступить до 93,50-94,00 рубля к концу марта. Однако нефтяные трейдеры остаются союзниками рубля, что не позволит ему слишком сильно сдать позиции.Индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 3332,60 п., индекс РТС упала на 0,79%, до 1144,53 п. Индекс Мосбиржи вернулся к максимуму понедельника на фоне ослабления рубля. Если рубль останется под давлением, то индекс двинется штурмовать уровень 3350 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть