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Котировки нефтяных фьючерсов растут на фоне сильного спроса в США

Котировки нефтяных фьючерсов растут на фоне сильного спроса в США - 13.03.2024, ПРАЙМ

Котировки нефтяных фьючерсов растут на фоне сильного спроса в США

Цены на нефть выросли в среду на ожиданиях укрепления мирового спроса, в том числе и в США. В то же время относительно устойчивая инфляция существенно не... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:27+0300

2024-03-13T11:27+0300

2024-03-13T11:27+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в среду на ожиданиях укрепления мирового спроса, в том числе и в США. В то же время относительно устойчивая инфляция существенно не изменила ожиданий рынка в том, что касается сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).По состоянию на 04.00 по Гринвичу майские фьючерсы на нефть Brent прибавили 46 центов, или 0,6%, до 82,38 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 47 центов, или 0,6%, до 78,03 доллара за баррель.В ОПЕК по-прежнему прогнозируют сильный рост мирового спроса на нефть, который в 2024 году составит 2,25 млн баррелей в день и замедлится до 1,85 млн баррелей в день в 2025 году. Альянс пересмотрел в сторону повышения ожидания относительно роста мировой экономики в этом году.Еще одним индикатором сильного спроса стало сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на неделе 2-8 марта, согласно данным Американского института нефти (API).Аналитики по-прежнему предполагают, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований летом, несмотря на сильный рост потребительских цен в США в феврале. Более низкие процентные ставки поддерживают спрос на нефть."Склонность инвесторов к риску в целом остается без изменений, основываясь на твердой уверенности в том, что текущие ожидания рынка относительно снижения ставок лишь в июне сделают свое дело", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег-аналитик IG.Неожиданное сокращение запасов нефти в США и позитивные прогнозы роста, представленные ОПЕК, также обеспечили поддержку котировкам, добавил он.Согласно записке Capital Economics, аналитики по-прежнему ожидают сокращения стоимости заимствований ФРС "примерно в июне".На предыдущей сессии цены на нефть оказались под давлением после того, как Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в США. Однако пространство для падения оказалось ограниченным в силу ожиданий того, что ограничения производства нефти в странах ОПЕК+ поумерят предложение на мировом рынке, а также на сообщениях об атаке дронов на объекты в России, в том числе НПЗ.

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рынки, мировой рынок нефти