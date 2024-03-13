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В Кремле прокомментировали интервью Путина Киселеву
В Кремле прокомментировали интервью Путина Киселеву - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали интервью Путина Киселеву
Интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву - важное и концептуальное, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:14+0300
2024-03-13T13:14+0300
2024-03-13T13:29+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву - важное и концептуальное, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава государства побеседовал с журналистом Дмитрием Киселевым. Беседа была опубликована телеканалом "Россия 1" и агентством РИА Новости утром 13 марта."Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет - это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", - отметил Песков.
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дмитрий песков, россия, кремль, владимир путин, дмитрий киселев
Дмитрий Песков, РОССИЯ, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
В Кремле прокомментировали интервью Путина Киселеву
Песков назвал интервью президента России Владимира Путина Киселеву важным и концептуальным
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву - важное и концептуальное, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава государства побеседовал с журналистом Дмитрием Киселевым. Беседа была опубликована телеканалом "Россия 1" и агентством РИА Новости утром 13 марта.
"Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет - это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", - отметил Песков.