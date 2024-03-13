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Котировки газа в Европе стабилизировались в ожидании новых драйверов

Котировки газа в Европе стабилизировались в ожидании новых драйверов - 13.03.2024, ПРАЙМ

Котировки газа в Европе стабилизировались в ожидании новых драйверов

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду оставались почти без изменений, так как прогнозы погоды остаются благоприятными, а запасы – | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T13:58+0300

2024-03-13T13:58+0300

2024-03-13T13:58+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду оставались почти без изменений, так как прогнозы погоды остаются благоприятными, а запасы – высокими. Рынок ожидает появления новых драйверов.По состоянию на 09.21 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF выросли на 0,20 евро, до 25,20 евро за мегаватт-час. Контракты с поставкой на следующий день потеряли 0.28 евро, до 24,90 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.В Великобритании ближайшие фьючерсы торговались с понижением на 1 пенс, по 63,50 пенса за терм, а контракты с поставкой на следующий день выросли на 0,1 пенса, до 63,10 пенса за терм."Фундаментальные факторы остаются медвежьими на фоне обильного предложения в преддверии окончания отопительного сезона", - говорится в записке аналитиков Energi Danmark.Метеопрогнозы предполагают сохранение температур воздуха выше сезонной нормы, но в Великобритании они будут немного более низкими, чем в северо-западной Европе, отметили в LSEG.Пиковая генерация электроэнергии ветряными станциями в Великобритании в четверг снизится до 12,5 гигаватт с 16,6 гигаватт в среду, согласно данным Elexcon.Хранилища в Европе заполнены на 60,3%, о чем свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.Это самый высокий уровень запасов для текущего времени года за всю историю ведения подобной статистики, отметили аналитики Engie EnergyScan.Диапазон 25,04-25,47 евро за мегаватт-час представляется справедливым для апрельских фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF, добавили они."Однако в какой-то момент рынку придется выбрать направление: либо в сторону среднего уровня по сравнению с использованием угля для генерации электроэнергии (32,17 евро за мегаватт-час), либо в сторону минимума (22,43 евро)", - заключают аналитики.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,39 евро, по 56,90 евро за тонну.

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рынки, газовый рынок, мировой рынок газа