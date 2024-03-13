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В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию
Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:32+0300
2024-03-13T15:32+0300
2024-03-13T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 13 мар - ПРАЙМ. Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан.Глава Гагаузии Евгения гуцул посетила Россию на прошлой неделе. На конференции по итогам поездки она рассказала, что попросила Москву открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также обсудила с властями регионов развитие сотрудничества.Речан в ходе общения с журналистами подтвердил, что приезжавших в Россию молдавских политиков могут наказать "за действия против государства"."Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе", - сказал он.
https://1prime.ru/20240312/evrosoyuz-846228108.html
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молдавия, россия, гагаузия
Политика, МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ГАГАУЗИЯ
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию
Премьер Молдавии Речан: молдавские политики могут быть наказаны за визиты в Россию
КИШИНЕВ, 13 мар - ПРАЙМ. Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
Глава Гагаузии Евгения гуцул посетила Россию на прошлой неделе. На конференции по итогам поездки она рассказала, что попросила Москву открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также обсудила с властями регионов развитие сотрудничества.
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Речан в ходе общения с журналистами подтвердил, что приезжавших в Россию молдавских политиков могут наказать "за действия против государства".
"Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе", - сказал он.