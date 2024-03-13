Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240313/846260178.html
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию
Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:32+0300
2024-03-13T15:32+0300
политика
молдавия
россия
гагаузия
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/55/839845568_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_f9683ba14604378b460197f15439a8c1.jpg
КИШИНЕВ, 13 мар - ПРАЙМ. Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан.Глава Гагаузии Евгения гуцул посетила Россию на прошлой неделе. На конференции по итогам поездки она рассказала, что попросила Москву открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также обсудила с властями регионов развитие сотрудничества.Речан в ходе общения с журналистами подтвердил, что приезжавших в Россию молдавских политиков могут наказать "за действия против государства"."Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе", - сказал он.
https://1prime.ru/20240312/evrosoyuz-846228108.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/55/839845568_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_be015a2fb979fdfed18b4c9bbdf93517.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, россия, гагаузия
Политика, МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ГАГАУЗИЯ
15:32 13.03.2024
 
В Молдавии не исключили наказание для политиков за визит в Россию

Премьер Молдавии Речан: молдавские политики могут быть наказаны за визиты в Россию

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 13 мар - ПРАЙМ. Молдавские политики могут понести наказание за визиты в Россию, заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
Глава Гагаузии Евгения гуцул посетила Россию на прошлой неделе. На конференции по итогам поездки она рассказала, что попросила Москву открыть счета для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также обсудила с властями регионов развитие сотрудничества.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
ЕК подготовила переговорные рамки по членству Украины и Молдавии в ЕС
Вчера, 18:55
Речан в ходе общения с журналистами подтвердил, что приезжавших в Россию молдавских политиков могут наказать "за действия против государства".
"Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан - чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе", - сказал он.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯРОССИЯГАГАУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала