Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/846262328.html
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры - 13.03.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:34+0300
2024-03-13T16:34+0300
госдума
квартиры
недвижимость
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/84093/52/840935289_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8f5dd2bf25adc3eab532b200a962e7e.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры, сообщил депутат ГД и один из авторов проектов Михаил Матвеев. Инициаторами законопроектов также выступили депутаты КПРФ Сергей Обухов и Ренат Сулейманов. "Внёс сегодня с коллегами Обуховым и Сулеймановым два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков", - написал Матвеев в своем Telegram-канале. По словам депутата, первый законопроект касается закрепления содержания передаточного акта квартиры, включая определение, кто конкретно передаёт ключи, второй - ограничения возможности судом снижать размер установленной законом неустойки. Как отметил депутат, оба законопроекта разработаны на основе распространенных ситуаций, когда застройщики нарушая сроки сдачи дома и передавая квартиры с недоделками, нарушают права дольщиков, "пользуясь отсутствием детализации содержания акта передачи квартиры и возможности снизить неустойку, даже если она установлена законом, ниже нижнего предела". -0-
https://1prime.ru/20240311/846170335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84093/52/840935289_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1703406fffa421010582b0c92cb7ed1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, квартиры, недвижимость, законопроект
Госдума, квартиры, Недвижимость, законопроект
16:34 13.03.2024
 
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры

Депутаты КПРФ предложили законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры, сообщил депутат ГД и один из авторов проектов Михаил Матвеев.
Инициаторами законопроектов также выступили депутаты КПРФ Сергей Обухов и Ренат Сулейманов.
"Внёс сегодня с коллегами Обуховым и Сулеймановым два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков", - написал Матвеев в своем Telegram-канале.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Владелец кредитки "Сбера" выиграл квартиру в Москве
11 марта, 17:21
По словам депутата, первый законопроект касается закрепления содержания передаточного акта квартиры, включая определение, кто конкретно передаёт ключи, второй - ограничения возможности судом снижать размер установленной законом неустойки.
Как отметил депутат, оба законопроекта разработаны на основе распространенных ситуаций, когда застройщики нарушая сроки сдачи дома и передавая квартиры с недоделками, нарушают права дольщиков, "пользуясь отсутствием детализации содержания акта передачи квартиры и возможности снизить неустойку, даже если она установлена законом, ниже нижнего предела". -0-
 
ГосдумаквартирыНедвижимостьзаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала