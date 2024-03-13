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В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры - 13.03.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:34+0300
2024-03-13T16:34+0300
2024-03-13T16:34+0300
госдума
квартиры
недвижимость
законопроект
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры, сообщил депутат ГД и один из авторов проектов Михаил Матвеев. Инициаторами законопроектов также выступили депутаты КПРФ Сергей Обухов и Ренат Сулейманов. "Внёс сегодня с коллегами Обуховым и Сулеймановым два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков", - написал Матвеев в своем Telegram-канале. По словам депутата, первый законопроект касается закрепления содержания передаточного акта квартиры, включая определение, кто конкретно передаёт ключи, второй - ограничения возможности судом снижать размер установленной законом неустойки. Как отметил депутат, оба законопроекта разработаны на основе распространенных ситуаций, когда застройщики нарушая сроки сдачи дома и передавая квартиры с недоделками, нарушают права дольщиков, "пользуясь отсутствием детализации содержания акта передачи квартиры и возможности снизить неустойку, даже если она установлена законом, ниже нижнего предела". -0-
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госдума, квартиры, недвижимость, законопроект
Госдума, квартиры, Недвижимость, законопроект
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
Депутаты КПРФ предложили законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты КПРФ внесли в ГД два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков, в том числе предлагается законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры, сообщил депутат ГД и один из авторов проектов Михаил Матвеев.
Инициаторами законопроектов также выступили депутаты КПРФ Сергей Обухов и Ренат Сулейманов.
"Внёс сегодня с коллегами Обуховым и Сулеймановым два законопроекта, касающихся защиты прав дольщиков", - написал Матвеев в своем Telegram-канале.
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По словам депутата, первый законопроект касается закрепления содержания передаточного акта квартиры, включая определение, кто конкретно передаёт ключи, второй - ограничения возможности судом снижать размер установленной законом неустойки.
Как отметил депутат, оба законопроекта разработаны на основе распространенных ситуаций, когда застройщики нарушая сроки сдачи дома и передавая квартиры с недоделками, нарушают права дольщиков, "пользуясь отсутствием детализации содержания акта передачи квартиры и возможности снизить неустойку, даже если она установлена законом, ниже нижнего предела". -0-