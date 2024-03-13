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Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн

Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн - 13.03.2024, ПРАЙМ

Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн

Автомобильный маркетплейс FRESH и "Открытый Финансовый Маркетплейс" впервые в России в качестве оператора финансовых платформ из реестра Банка России выдали... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T16:48+0300

2024-03-13T16:48+0300

2024-03-13T16:48+0300

пресс-релизы

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Автомобильный маркетплейс FRESH и "Открытый Финансовый Маркетплейс" впервые в России в качестве оператора финансовых платформ из реестра Банка России выдали покупателю машину, кредит на которую был оформлен онлайн, без участия работников салона.Только один из пяти россиян, планирующих купить автомобиль, заявляет, что способен сделать это "на свои" деньги, без заимствований. Об этом говорят данные социологических опросов. Как следствие, от 45 до 60% машин продаются в автосалонах в кредит."По статистике, каждый второй покупатель оформляет в автосалоне кредит. В действительности заемных средств на авторынке еще больше. Многие покупатели самостоятельно берут потребительские кредиты и приходят за машиной с наличными деньгами. Почему они так делают? В основном потому, что схема выдачи кредитов у дилеров не слишком прозрачная", - рассказал Дмитрий Савченко, директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh.На стоимость кредитов прежде всего влияет ключевая ставка Центрального банка. В декабре 2023 года она достигла 16%. Плюс к этому банк добавляет свой процент, и автосалон тоже хочет заработать. Самая распространенная схема - продажа дополнительных продуктов, которые включаются в один пакет с кредитом: различные страховки, программы помощи и так далее."В итоге человек выбирает предложение с минимальным месячным платежом, и не факт, что выигрывает, - продолжает Дмитрий Савченко. Онлайн-кредитование через ОФП устроено иначе. Клиент задает интересующие его параметры - сумму кредита, срок - и напрямую получает предложения от банков. Сумма - от 100 тысяч до 12 млн рублей. Срок - от 6 месяцев до 8 лет, первоначальный взнос - от 10%".Оператором новой платформы выступает ОФП "Открытый финансовый маркетплейс" (ОФМ; в реестре операторов финансовых платформ ЦБ с декабря 2021 года)."Это первый целевой залоговый автокредит на рынке. Наши амбиции за год занять 25% доли рынка", прокомментировал Даниэль Зеленский, генеральный директор ОФМ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы