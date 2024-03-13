Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/846264836.html
Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн
Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн - 13.03.2024, ПРАЙМ
Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн
Автомобильный маркетплейс FRESH и "Открытый Финансовый Маркетплейс" впервые в России в качестве оператора финансовых платформ из реестра Банка России выдали... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:48+0300
2024-03-13T16:48+0300
пресс-релизы
?1710337736
Автомобильный маркетплейс FRESH и "Открытый Финансовый Маркетплейс" впервые в России в качестве оператора финансовых платформ из реестра Банка России выдали покупателю машину, кредит на которую был оформлен онлайн, без участия работников салона.Только один из пяти россиян, планирующих купить автомобиль, заявляет, что способен сделать это "на свои" деньги, без заимствований. Об этом говорят данные социологических опросов. Как следствие, от 45 до 60% машин продаются в автосалонах в кредит."По статистике, каждый второй покупатель оформляет в автосалоне кредит. В действительности заемных средств на авторынке еще больше. Многие покупатели самостоятельно берут потребительские кредиты и приходят за машиной с наличными деньгами. Почему они так делают? В основном потому, что схема выдачи кредитов у дилеров не слишком прозрачная", - рассказал Дмитрий Савченко, директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh.На стоимость кредитов прежде всего влияет ключевая ставка Центрального банка. В декабре 2023 года она достигла 16%. Плюс к этому банк добавляет свой процент, и автосалон тоже хочет заработать. Самая распространенная схема - продажа дополнительных продуктов, которые включаются в один пакет с кредитом: различные страховки, программы помощи и так далее."В итоге человек выбирает предложение с минимальным месячным платежом, и не факт, что выигрывает, - продолжает Дмитрий Савченко. Онлайн-кредитование через ОФП устроено иначе. Клиент задает интересующие его параметры - сумму кредита, срок - и напрямую получает предложения от банков. Сумма - от 100 тысяч до 12 млн рублей. Срок - от 6 месяцев до 8 лет, первоначальный взнос - от 10%".Оператором новой платформы выступает ОФП "Открытый финансовый маркетплейс" (ОФМ; в реестре операторов финансовых платформ ЦБ с декабря 2021 года)."Это первый целевой залоговый автокредит на рынке. Наши амбиции за год занять 25% доли рынка", прокомментировал Даниэль Зеленский, генеральный директор ОФМ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
16:48 13.03.2024

Автомобильный маркетплейс FRESH запустил новую схему выдачи автокредитов онлайн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Автомобильный маркетплейс FRESH и "Открытый Финансовый Маркетплейс" впервые в России в качестве оператора финансовых платформ из реестра Банка России выдали покупателю машину, кредит на которую был оформлен онлайн, без участия работников салона.
Только один из пяти россиян, планирующих купить автомобиль, заявляет, что способен сделать это "на свои" деньги, без заимствований. Об этом говорят данные социологических опросов. Как следствие, от 45 до 60% машин продаются в автосалонах в кредит.
"По статистике, каждый второй покупатель оформляет в автосалоне кредит. В действительности заемных средств на авторынке еще больше. Многие покупатели самостоятельно берут потребительские кредиты и приходят за машиной с наличными деньгами. Почему они так делают? В основном потому, что схема выдачи кредитов у дилеров не слишком прозрачная", - рассказал Дмитрий Савченко, директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh.
На стоимость кредитов прежде всего влияет ключевая ставка Центрального банка. В декабре 2023 года она достигла 16%. Плюс к этому банк добавляет свой процент, и автосалон тоже хочет заработать. Самая распространенная схема - продажа дополнительных продуктов, которые включаются в один пакет с кредитом: различные страховки, программы помощи и так далее.
"В итоге человек выбирает предложение с минимальным месячным платежом, и не факт, что выигрывает, - продолжает Дмитрий Савченко. Онлайн-кредитование через ОФП устроено иначе. Клиент задает интересующие его параметры - сумму кредита, срок - и напрямую получает предложения от банков. Сумма - от 100 тысяч до 12 млн рублей. Срок - от 6 месяцев до 8 лет, первоначальный взнос - от 10%".
Оператором новой платформы выступает ОФП "Открытый финансовый маркетплейс" (ОФМ; в реестре операторов финансовых платформ ЦБ с декабря 2021 года).
"Это первый целевой залоговый автокредит на рынке. Наши амбиции за год занять 25% доли рынка", прокомментировал Даниэль Зеленский, генеральный директор ОФМ.

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Подробнее
 
Пресс-релизы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала