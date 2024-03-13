https://1prime.ru/20240313/846267303.html
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:02+0300
2024-03-13T17:02+0300
2024-03-13T17:02+0300
украина
ватикан
папа римский франциск
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7f2aba294b07fdef8d7e4848fe02e9b4.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", — сказала Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Москва ценит подобные призывы и благодарна за усилия, и выразила надежду, что и призыв Ватикана не останется "гласом вопиющего в пустыне". Ватикан неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией.Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846264361.html
украина
ватикан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_6a67d8539b2268c88986784435167906.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ватикан, папа римский франциск
УКРАИНА, ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", — сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что Москва ценит подобные призывы и благодарна за усилия, и выразила надежду, что и призыв Ватикана не останется "гласом вопиющего в пустыне". Ватикан неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией.
Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине
Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.