Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/846267303.html
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине
Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:02+0300
2024-03-13T17:02+0300
украина
ватикан
папа римский франциск
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7f2aba294b07fdef8d7e4848fe02e9b4.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", — сказала Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Москва ценит подобные призывы и благодарна за усилия, и выразила надежду, что и призыв Ватикана не останется "гласом вопиющего в пустыне". Ватикан неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией.Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846264361.html
украина
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_6a67d8539b2268c88986784435167906.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ватикан, папа римский франциск
УКРАИНА, ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
17:02 13.03.2024
 
В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине

В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар ПРАЙМ. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", — сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что Москва ценит подобные призывы и благодарна за усилия, и выразила надежду, что и призыв Ватикана не останется "гласом вопиющего в пустыне". Ватикан неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Захарова рассказала, что может остановить эскалацию конфликта на Украине
16:45
Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
 
УКРАИНАВАТИКАНПапа Римский Франциск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала