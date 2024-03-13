https://1prime.ru/20240313/846267303.html

В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине

В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали своевременным призыв Ватикана к прекращению огня на Украине

Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:02+0300

2024-03-13T17:02+0300

2024-03-13T17:02+0300

украина

ватикан

папа римский франциск

https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7f2aba294b07fdef8d7e4848fe02e9b4.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине важен и своевременен, Москва надеется, что он не останется неуслышанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", — сказала Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Москва ценит подобные призывы и благодарна за усилия, и выразила надежду, что и призыв Ватикана не останется "гласом вопиющего в пустыне". Ватикан неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией.Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846264361.html

украина

ватикан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ватикан, папа римский франциск