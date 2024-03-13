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В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией

В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией - 13.03.2024, ПРАЙМ

В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией

Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшем будущем не представляется возможным, заявил первый заместитель главы... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T18:00+0300

2024-03-13T18:00+0300

2024-03-13T18:00+0300

сша

китай

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вооружение

соглашение

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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшем будущем не представляется возможным, заявил первый заместитель главы национального управления по ядерной безопасности страны Фрэнк Роуз. "Хотя какие-либо крупные соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, скорее всего, недостижимы в ближайшем будущем", — сказал Роуз, выступая в аналитическом центре Brookings.По его мнению, контроль над вооружением будет охватывать новых "действующих лиц и экспертов", а также перспективные технологии.Ранее в Госдепе заявили, что США открыты для обсуждений с Россией ядерных рисков, а также контроля над ядерными вооружениями.

https://1prime.ru/20240311/846144325.html

сша

китай

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сша, китай, россия, вооружение, соглашение