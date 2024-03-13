Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/846272474.html
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией - 13.03.2024, ПРАЙМ
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией
Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшем будущем не представляется возможным, заявил первый заместитель главы... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T18:00+0300
2024-03-13T18:00+0300
сша
китай
россия
вооружение
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшем будущем не представляется возможным, заявил первый заместитель главы национального управления по ядерной безопасности страны Фрэнк Роуз. "Хотя какие-либо крупные соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, скорее всего, недостижимы в ближайшем будущем", — сказал Роуз, выступая в аналитическом центре Brookings.По его мнению, контроль над вооружением будет охватывать новых "действующих лиц и экспертов", а также перспективные технологии.Ранее в Госдепе заявили, что США открыты для обсуждений с Россией ядерных рисков, а также контроля над ядерными вооружениями.
https://1prime.ru/20240311/846144325.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a41e158a9263b9965c74327531108d92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, россия, вооружение, соглашение
США, КИТАЙ, РОССИЯ, вооружение, соглашение
18:00 13.03.2024
 
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией

В США не ожидают достижения соглашений о контроле над вооружениями с РФ и КНР

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Достижение новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем в ближайшем будущем не представляется возможным, заявил первый заместитель главы национального управления по ядерной безопасности страны Фрэнк Роуз.
"Хотя какие-либо крупные соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, скорее всего, недостижимы в ближайшем будущем", — сказал Роуз, выступая в аналитическом центре Brookings.
По его мнению, контроль над вооружением будет охватывать новых "действующих лиц и экспертов", а также перспективные технологии.
Ранее в Госдепе заявили, что США открыты для обсуждений с Россией ядерных рисков, а также контроля над ядерными вооружениями.
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
На Западе восхитились способностью России производить вооружение
11 марта, 10:52
 
СШАКИТАЙРОССИЯвооружениесоглашение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала