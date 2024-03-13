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Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии - 13.03.2024, ПРАЙМ

Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T18:14+0300

2024-03-13T18:14+0300

2024-03-13T18:14+0300

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Она также отметила, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", которые себя дискредитировали и зашли в тупик. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

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мид, россия, украина, швейцария