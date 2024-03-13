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Гражданин Латвии в Москве стал участником госпрограммы репатриации
Гражданин Латвии в Москве стал участником госпрограммы репатриации - 13.03.2024, ПРАЙМ
Гражданин Латвии в Москве стал участником госпрограммы репатриации
Гражданин Латвии Глуховс Константинс получил в Москве свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T19:28+0300
2024-03-13T19:28+0300
2024-03-13T19:28+0300
репатриация
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Гражданин Латвии Глуховс Константинс получил в Москве свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в качестве репатрианта, сообщает пресс-центр МВД РФ. "В торжественной обстановке соответствующий документ репатрианту вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУМВД России по Москве майор полиции Алексей Журин. Теперь Глуховс Константинс сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке", — рассказали в ведомстве. Пресс-служба российского кабмина в феврале сообщала, что правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Например, для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
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репатриация, латвия, россия
репатриация, ЛАТВИЯ, РОССИЯ
Гражданин Латвии в Москве стал участником госпрограммы репатриации
Гражданин Латвии стал участником госпрограммы переселения соотечественников
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Гражданин Латвии Глуховс Константинс получил в Москве свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в качестве репатрианта, сообщает пресс-центр МВД РФ.
"В торжественной обстановке соответствующий документ репатрианту вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУМВД России по Москве майор полиции Алексей Журин. Теперь Глуховс Константинс сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке", — рассказали в ведомстве.
Пресс-служба российского кабмина в феврале сообщала, что правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Например, для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
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