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ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма

ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма - 13.03.2024, ПРАЙМ

ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в "Яндекс Такси" для установления всех обстоятельств в связи с изменением сервисом алгоритма... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T19:40+0300

2024-03-13T19:40+0300

2024-03-13T19:40+0300

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в "Яндекс Такси" для установления всех обстоятельств в связи с изменением сервисом алгоритма поиска заказов, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Служба направит компании запрос с целью установить все обстоятельства", - заявили в ФАС, отвечая на вопрос о возможных нарушениях в связи с изменениями в алгоритме "Яндекс Такси".Ранее в среду в "Яндекс Такси" сообщили, что изменят алгоритм поиска заказов для водителей и сначала будут предлагать им те заказы, которые с большей вероятностью состоятся, соответственно, пользователи, которые чаще всего отменяли заказы, будут дольше ждать подбора машин. При этом чем больше совершенных поездок, тем быстрее будет подача такси. Уточнялось, что пользователи получат уведомление о нововведениях, а отмены, совершенные до этого момента, учитываться не будут. Также не будут учитываться вынужденные отмены заказов.

https://1prime.ru/20240305/845969325.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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