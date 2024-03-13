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ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма
ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма - 13.03.2024, ПРАЙМ
ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в "Яндекс Такси" для установления всех обстоятельств в связи с изменением сервисом алгоритма... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T19:40+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в "Яндекс Такси" для установления всех обстоятельств в связи с изменением сервисом алгоритма поиска заказов, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Служба направит компании запрос с целью установить все обстоятельства", - заявили в ФАС, отвечая на вопрос о возможных нарушениях в связи с изменениями в алгоритме "Яндекс Такси".Ранее в среду в "Яндекс Такси" сообщили, что изменят алгоритм поиска заказов для водителей и сначала будут предлагать им те заказы, которые с большей вероятностью состоятся, соответственно, пользователи, которые чаще всего отменяли заказы, будут дольше ждать подбора машин. При этом чем больше совершенных поездок, тем быстрее будет подача такси. Уточнялось, что пользователи получат уведомление о нововведениях, а отмены, совершенные до этого момента, учитываться не будут. Также не будут учитываться вынужденные отмены заказов.
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ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма
ФАС направит запрос в "Яндекс Такси" из-за изменения алгоритма поиска заказов
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в "Яндекс Такси" для установления всех обстоятельств в связи с изменением сервисом алгоритма поиска заказов, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Служба направит компании запрос с целью установить все обстоятельства", - заявили в ФАС, отвечая на вопрос о возможных нарушениях в связи с изменениями в алгоритме "Яндекс Такси".
Ранее в среду в "Яндекс Такси" сообщили, что изменят алгоритм поиска заказов для водителей и сначала будут предлагать им те заказы, которые с большей вероятностью состоятся, соответственно, пользователи, которые чаще всего отменяли заказы, будут дольше ждать подбора машин. При этом чем больше совершенных поездок, тем быстрее будет подача такси.
Уточнялось, что пользователи получат уведомление о нововведениях, а отмены, совершенные до этого момента, учитываться не будут. Также не будут учитываться вынужденные отмены заказов.
В "Яндекс Такси" рассказали о мерах по сдерживанию цен