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Доллар снижается на фоне консолидации на рынке после данных CPI

Доллар снижается на фоне консолидации на рынке после данных CPI - 13.03.2024, ПРАЙМ

Доллар снижается на фоне консолидации на рынке после данных CPI

Доллар США в среду немного снизился после роста накануне вслед за выходом более высоких, чем ожидалось, инфляционных показателей. Инвесторы консолидируют... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T19:50+0300

2024-03-13T19:50+0300

2024-03-13T19:50+0300

рынки

валютный рынок

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доллар США в среду немного снизился после роста накануне вслед за выходом более высоких, чем ожидалось, инфляционных показателей. Инвесторы консолидируют позиции перед выходом свежих макроданных на этой неделе, которые могут пролить свет на потенциальные сроки начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.Индекс потребительских цен (CPI) США в феврале сильно вырос, превзойдя оценки и указав на устойчивость инфляции.Хотя рост CPI в феврале в месячном сравнении на 0,4% и совпал с прогнозами, его рост в годовом сравнении на 3,2% превысил консенсус-оценку на уровне 3,1%. Базовый CPI также превзошел прогнозы.Участники рынка слабо оценивают шансы на снижение ставки ФРС до лета. При этом, согласно приложению LSEG, оцениваемая вероятность снижения ставки в июне уменьшилась совсем незначительно – с 71% ранее на этой неделе до 67% сегодня.Утром в ходе американской сессии индекс доллара опустился на 0,1% до 102,85. Прошлая неделя стала для индекса худшей с середины декабря. С начала года индекс доллара по-прежнему добавляет 1,5%."На наш взгляд, последствия (данных CPI) с точки зрения корректировки политики ФРС в ближайшее время минимальны. Руководители центробанка в курсе, что не стоит экстраполировать инфляционную статистику в начале года на будущие периоды, – отметил Карл Шамотта, главный стратег-аналитик Corpay в Торонто. – Однако в следующий месяц в тоне ФРС должна прослеживаться чуть более значительная склонность в пользу жесткой денежно-кредитной политики, что сохраняет потенциал повышения доллара".В четверг в США будут опубликованы данные по розничным продажам, индекс цен производителей (PPI) и статистика заявок на пособие по безработице. Инвесторы ждут новые доказательства замедления экономики.Как заявил Пауэлл на прошлой неделе, ФРС "недалека" от обретения достаточной уверенности в том, что инфляция снижается к целевому уровню 2%, чтобы начать понижение процентных ставок.Фунт поднялся на 0,1% до 1,2804 доллара США. Экономика Великобритании восстановилась в январе немного больше, чем ожидалось, а значит, страна, вероятно, выходит из рецессии, в которую она погрузилась в конце 2023 года.Евро также повысился, на 0,2% до 1,0943 доллара.Судя по результатам системного анализа, проведенного Европейским центральным банком, регулятор планирует значительно сократить объемы свободных денежных средств у банков, но попытается сделать это постепенно, чтобы не подорвать финансовую систему или процессы формирования кредитов.Глава Банка Франции и один из руководителей ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало в среду заявил, что ЕЦБ может начать снижать процентной ставки весной, так как "победа" над инфляцией уже не за горами.Вышедшие в среду данные показали, что высокие расходы на заимствования давят на экономику еврозоны. Промышленное производство в еврозоне в январе по сравнению с декабрем сократилось более существенно, чем ожидали рынки – на 3,2%.Тем временем пара доллар/иена поднялась на 0,1% до 147,81. Во вторник японская валюта понесла сильнейшие потери за месяц после того, как управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда представил чуть более мрачные прогнозы касательно экономики страны.Трейдеры теперь ждут первых оценок результатов весенних переговоров о зарплатах в Японии, которые будут представлены в пятницу. Эти результаты имеют ключевое значение для расчетов Банка Японии, который на заседании 18-19 марта должен принять решение о возможном отказе от негативных процентных ставок.Участники рынков ожидают сильного увеличения зарплат. Ряд крупнейших японских компаний уже заявили, что договорились полностью удовлетворить требования профсоюзов о повышении оплаты труда.Крупнейший профсоюз Японии требует повысить зарплаты в этом году на 5,85%. Впервые за 30 лет требования превышают 5%.Биткоин ранее сегодня достиг рекордного максимума 73 678 долларов. На момент написания обзора он подорожал на 2,71% до 72 549 долларов.Эфир вырос на 0,5% до 3971 доллара.

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рынки, валютный рынок