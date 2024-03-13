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Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина и дизеля на рынок - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина и дизеля на рынок
Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина и дизеля на рынок - 13.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина и дизеля на рынок
Среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России с начала года выросли на 6%, дизельного топлива — на 8%, ситуация с топливообеспечением стабильная,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T20:15+0300
2024-03-13T20:15+0300
россия
топливо
дизель
бензин
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России с начала года выросли на 6%, дизельного топлива — на 8%, ситуация с топливообеспечением стабильная, сообщило Минэнерго. "С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше", — говорится в сообщении. "Ситуация с топливообеспечением регионов и ценами на АЗС стабильная и находится на ежедневном контроле Минэнерго России и ФАС России. Риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют", — добавили в министерстве. На сегодняшний день запасы бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,5 миллиона тонн, что "является высоким показателем готовности к сезону роста спроса", пояснили в Минэнерго. Уточняется, что в розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года, а сегодняшний уровень оптовых цен формирует комфортный уровень доходности на АЗС. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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россия, топливо, дизель, бензин
РОССИЯ, топливо, дизель, Бензин
20:15 13.03.2024
 
Минэнерго сообщил о росте отгрузок бензина и дизеля на рынок

Минэнерго: отгрузки бензина на рынок РФ с начала года выросли на 6%, дизтоплива — на 8%

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России с начала года выросли на 6%, дизельного топлива — на 8%, ситуация с топливообеспечением стабильная, сообщило Минэнерго.
"С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше", — говорится в сообщении.
"Ситуация с топливообеспечением регионов и ценами на АЗС стабильная и находится на ежедневном контроле Минэнерго России и ФАС России. Риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют", — добавили в министерстве.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
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На сегодняшний день запасы бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,5 миллиона тонн, что "является высоким показателем готовности к сезону роста спроса", пояснили в Минэнерго.
Уточняется, что в розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года, а сегодняшний уровень оптовых цен формирует комфортный уровень доходности на АЗС.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
 
РОССИЯтопливодизельБензин
 
 
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