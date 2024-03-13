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Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone
Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone
Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T20:27+0300
2024-03-13T20:27+0300
2024-03-13T20:59+0300
danone
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Danone присутствовала в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежавшая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Опубликованный в среду указ отменяет эту передачу.В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition и начал использовать новый логотип.В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию также под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
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danone, россия, владимир путин, росимущество
Danone, РОССИЯ, Владимир Путин, Росимущество
Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone
Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone в России
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Danone присутствовала в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов.
В середине июля 2023 года Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежавшая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Опубликованный в среду указ отменяет эту передачу.
В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition и начал использовать новый логотип.
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию также под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.