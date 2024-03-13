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Европарламент не продлил свободный ввоз товаров с Украины
Европарламент не продлил свободный ввоз товаров с Украины - 13.03.2024, ПРАЙМ
Европарламент не продлил свободный ввоз товаров с Украины
Депутаты Европейского парламента в среду не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с | 13.03.2024, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в среду не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, отправили документ на доработку, следует из обнародованного заявления ЕП. "Парламент 347 голосами "за", 117 – "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС", — указывается в документе. При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии. Депутаты указали, что они предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва сельхозпродукции Украины. Сообщается, что решение по Молдавии для вступления в силу теперь нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Что касается Украины, то профильный комитет ЕП начнет переговоры с Советом Евросоюза по поправленному документу.
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европа, европарламент, украина, ввоз, беспошлинный ввоз
Экономика, ЕВРОПА, Европарламент, УКРАИНА, ввоз, беспошлинный ввоз
Европарламент не продлил свободный ввоз товаров с Украины
Европарламент не согласовал продление на год свободного ввоза товаров с Украины
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в среду не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, отправили документ на доработку, следует из обнародованного заявления ЕП.
"Парламент 347 голосами "за", 117 – "против" и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС", — указывается в документе.
При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.
В Еврокомиссии рассказали о новом механизме импорта товаров с Украины
Депутаты указали, что они предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва сельхозпродукции Украины.
Сообщается, что решение по Молдавии для вступления в силу теперь нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Что касается Украины, то профильный комитет ЕП начнет переговоры с Советом Евросоюза по поправленному документу.