https://1prime.ru/20240313/846277260.html

Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках

Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках - 13.03.2024, ПРАЙМ

Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках

Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T21:24+0300

2024-03-13T21:24+0300

2024-03-13T21:24+0300

банк россии

россия

банк россии

денежные средства

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в материалах регулятора. "Мы ожидаем, что в 2024 году динамика средств населения будет более сдержанной и составит 8–13%... в 2024 году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7–12%", — говорится в материале ЦБ. Также регулятор прогнозирует, что в следующем году средства физлиц в банках в России вырастут на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, денежные средства, прогноз