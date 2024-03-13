Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240313/846277260.html
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках - 13.03.2024, ПРАЙМ
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках
Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T21:24+0300
2024-03-13T21:24+0300
банк россии
россия
банк россии
денежные средства
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в материалах регулятора. "Мы ожидаем, что в 2024 году динамика средств населения будет более сдержанной и составит 8–13%... в 2024 году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7–12%", — говорится в материале ЦБ. Также регулятор прогнозирует, что в следующем году средства физлиц в банках в России вырастут на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, денежные средства, прогноз
Банк России, РОССИЯ, Банк России, денежные средства, прогноз
21:24 13.03.2024
 
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках

ЦБ: средства физлиц в банках РФ в 2024 году вырастут на 8-13%, юрлиц — на 7-12%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в материалах регулятора.
"Мы ожидаем, что в 2024 году динамика средств населения будет более сдержанной и составит 8–13%... в 2024 году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7–12%", — говорится в материале ЦБ.
Также регулятор прогнозирует, что в следующем году средства физлиц в банках в России вырастут на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россииденежные средствапрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала