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Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках - 13.03.2024, ПРАЙМ
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках
Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T21:24+0300
2024-03-13T21:24+0300
2024-03-13T21:24+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в материалах регулятора. "Мы ожидаем, что в 2024 году динамика средств населения будет более сдержанной и составит 8–13%... в 2024 году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7–12%", — говорится в материале ЦБ. Также регулятор прогнозирует, что в следующем году средства физлиц в банках в России вырастут на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.
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россия, банк россии, денежные средства, прогноз
Банк России, РОССИЯ, Банк России, денежные средства, прогноз
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках
ЦБ: средства физлиц в банках РФ в 2024 году вырастут на 8-13%, юрлиц — на 7-12%
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в 2024 году вырастут на величину от 8% до 13%, а юрлиц — на 7-12%, говорится в материалах регулятора.
"Мы ожидаем, что в 2024 году динамика средств населения будет более сдержанной и составит 8–13%... в 2024 году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7–12%", — говорится в материале ЦБ.
Также регулятор прогнозирует, что в следующем году средства физлиц в банках в России вырастут на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.