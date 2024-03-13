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Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток
Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток - 13.03.2024, ПРАЙМ
Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток
Приходящийся на акционеров чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в прошлом году... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:58+0300
2024-03-13T10:08+0300
adidas
потребрынок
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Приходящийся на акционеров чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в прошлом году составил 75 миллионов евро против прибыли в 612 миллионов евро в 2022 году, сообщается в пресс-релизе компании. Разводненный убыток на акцию составил до 0,42 евро против прибыли в 3,34 евро годом ранее. Выручка компании снизилась на 5%, составив 21,427 миллиарда евро. В четвертом квартале компания снизила чистый убыток на 26% в сравнении с показателем годичной давности – до 379 миллионов евро. Разводненный убыток на акцию составил 2,13 евро после 2,87 евро год назад. Выручка в четвертом квартале при этом уменьшилась на 7,6% и составила 4,812 миллиарда евро. Компания отмечает, что значительная потеря доходов связана со снижением продаж линейки обуви Yeezy. Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 года. В том году выручка российской структуры компании составила 24,97 миллиарда рублей, упав на 55% год к году. Позднее, в 2023 году, арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах и имущество российской структуры Adidas в пределах 3,49 миллиарда рублей.
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adidas, потребрынок
Adidas, потребрынок
09:58 13.03.2024 (обновлено: 10:08 13.03.2024)
 
Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток

Adidas в 2023 году получил чистый убыток в 75 миллионов евро против прибыли в 2022 году

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМагазин Adidas
Магазин Adidas - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Приходящийся на акционеров чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в прошлом году составил 75 миллионов евро против прибыли в 612 миллионов евро в 2022 году, сообщается в пресс-релизе компании.
Разводненный убыток на акцию составил до 0,42 евро против прибыли в 3,34 евро годом ранее. Выручка компании снизилась на 5%, составив 21,427 миллиарда евро.
В четвертом квартале компания снизила чистый убыток на 26% в сравнении с показателем годичной давности – до 379 миллионов евро. Разводненный убыток на акцию составил 2,13 евро после 2,87 евро год назад. Выручка в четвертом квартале при этом уменьшилась на 7,6% и составила 4,812 миллиарда евро.
Adidas
В России откроют крупнейший магазин с товарами Adidas
9 декабря 2023, 08:18
Компания отмечает, что значительная потеря доходов связана со снижением продаж линейки обуви Yeezy.
Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 года. В том году выручка российской структуры компании составила 24,97 миллиарда рублей, упав на 55% год к году. Позднее, в 2023 году, арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах и имущество российской структуры Adidas в пределах 3,49 миллиарда рублей.
 
Adidasпотребрынок
 
 
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