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Госдума продлила эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Госдума продлила эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России
Госдума продлила эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Госдума продлила эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России
Госдума приняла закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:06+0300
2024-03-13T15:06+0300
алкоголь
госдума
закон
россия
маркировка
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. Одна из его объявленных целей – протестировать возможность нанесения ФСМ на ввозной алкоголь на таможенных складах, с учетом необходимости исключить риски нелегального оборота такого алкоголя. При этом должны быть проведены анализ и оценка целесообразности подобной маркировки на постоянной основе. По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Татарстане. В нем было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции. При этом с начала эксперимента наблюдается тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и к расширению территории его проведения. Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений недружественных стран несут риски, что такие страны запретят маркировать на своей территории федеральными спецмарками поставляемый в Россию алкоголь, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим принятый Госдумой в среду закон продлевает срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года включительно, то есть на два года. Это, согласно пояснительной записке, позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию РФ маркировки всей ввозимой алкогольной продукции. Кроме того, сейчас к основаниям для отказа в выдаче или продлении лицензии в сфере оборота алкоголя относится наличие непогашенной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам; задолженности по пеням, штрафам, процентам. Новый закон до 1 января 2025 разрешает не применять эти положения к розничным продавцам алкоголя и соискателям лицензий на этот вид деятельности в четырех новых регионах РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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алкоголь, госдума, закон, россия, маркировка
алкоголь, Госдума, закон, РОССИЯ, маркировка
15:06 13.03.2024
 
Госдума продлила эксперимент по маркировке импортного алкоголя в России

Госдума продлила на 2 года эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСоветский буфет «Зов Ильича»
Советский буфет «Зов Ильича» - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ.
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Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. Одна из его объявленных целей – протестировать возможность нанесения ФСМ на ввозной алкоголь на таможенных складах, с учетом необходимости исключить риски нелегального оборота такого алкоголя. При этом должны быть проведены анализ и оценка целесообразности подобной маркировки на постоянной основе.
По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Татарстане. В нем было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.
При этом с начала эксперимента наблюдается тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и к расширению территории его проведения. Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений недружественных стран несут риски, что такие страны запретят маркировать на своей территории федеральными спецмарками поставляемый в Россию алкоголь, отмечается в пояснительной записке.
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В связи с этим принятый Госдумой в среду закон продлевает срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года включительно, то есть на два года. Это, согласно пояснительной записке, позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию РФ маркировки всей ввозимой алкогольной продукции.
Кроме того, сейчас к основаниям для отказа в выдаче или продлении лицензии в сфере оборота алкоголя относится наличие непогашенной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам; задолженности по пеням, штрафам, процентам. Новый закон до 1 января 2025 разрешает не применять эти положения к розничным продавцам алкоголя и соискателям лицензий на этот вид деятельности в четырех новых регионах РФ.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
алкогольГосдумазаконРОССИЯмаркировка
 
 
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