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Путин объяснил, с чем связаны атаки на Белгородскую и Курскую области
Путин объяснил, с чем связаны атаки на Белгородскую и Курскую области - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, с чем связаны атаки на Белгородскую и Курскую области
Попытки украинских сил совершить атаки на территории Белгородской и Курской областей осуществляются на фоне неудач Киева на линии боевого соприкосновения,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:46+0300
2024-03-13T09:46+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Попытки украинских сил совершить атаки на территории Белгородской и Курской областей осуществляются на фоне неудач Киева на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, с чем связано более наглое поведение противника в его попытках вторгнуться в приграничные районы.Президент указал на то, что ни одна из целей, которые в Киеве ставили перед собой в прошлом году, достигнута не была.По словам Путина, на фоне предыдущих провалов "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела". Минобороны России сообщило 12 марта, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.
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всу, украина, владимир путин, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Владимир Путин, Минобороны РФ
Путин объяснил, с чем связаны атаки на Белгородскую и Курскую области
Путин: попытки атак на Белгородскую и Курскую области идут на фоне неудач Киева на фронте
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Попытки украинских сил совершить атаки на территории Белгородской и Курской областей осуществляются на фоне неудач Киева на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, с чем связано более наглое поведение противника в его попытках вторгнуться в приграничные районы.
Президент указал на то, что ни одна из целей, которые в Киеве ставили перед собой в прошлом году, достигнута не была.
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По словам Путина, на фоне предыдущих провалов "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела".
Минобороны России сообщило 12 марта, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.