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Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги
Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги - 13.03.2024, ПРАЙМ
Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги
Четыре электромобиля российского проекта "Атом" попали на учет в ГИБДД, сообщает "Авто Mail.ru", ссылаясь на данные по регистрации автомобилей. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:52+0300
2024-03-13T15:52+0300
россия
атом
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Четыре электромобиля российского проекта "Атом" попали на учет в ГИБДД, сообщает "Авто Mail.ru", ссылаясь на данные по регистрации автомобилей.Регистрация машин в ГИБДД означает, что они могут выходить на российские дороги для испытаний в различных климатических условиях.Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равнятся Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм.Акционерное общество "Кама" было основано в 2021 году. Его соинвесторами стали глава КамАЗа Сергей Когогин и миллиардер Рубен Варданян, но с самим КамАЗом стартап официально не связан.
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россия, атом
РОССИЯ, Атом
15:52 13.03.2024
 
Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги

В РФ отечественные электрокары "Атом" прошли регистрацию в ГИБДД

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© Фото : АО "Кама"
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Четыре электромобиля российского проекта "Атом" попали на учет в ГИБДД, сообщает "Авто Mail.ru", ссылаясь на данные по регистрации автомобилей.
Регистрация машин в ГИБДД означает, что они могут выходить на российские дороги для испытаний в различных климатических условиях.
Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равнятся Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм.
Акционерное общество "Кама" было основано в 2021 году. Его соинвесторами стали глава КамАЗа Сергей Когогин и миллиардер Рубен Варданян, но с самим КамАЗом стартап официально не связан.
 
РОССИЯАтом
 
 
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