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Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги

Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги - 13.03.2024, ПРАЙМ

Машины "Атома" впервые вышли на российские дороги

Четыре электромобиля российского проекта "Атом" попали на учет в ГИБДД, сообщает "Авто Mail.ru", ссылаясь на данные по регистрации автомобилей. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:52+0300

2024-03-13T15:52+0300

2024-03-13T15:52+0300

россия

атом

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Четыре электромобиля российского проекта "Атом" попали на учет в ГИБДД, сообщает "Авто Mail.ru", ссылаясь на данные по регистрации автомобилей.Регистрация машин в ГИБДД означает, что они могут выходить на российские дороги для испытаний в различных климатических условиях.Атом является проектом российского электромобиля, разрабатываемый компанией АО "Кама". Во второй половине 2025 года автомобили планируется выставить в автосалонах. По размерам они будут примерно равнятся Lada Granta, дорожный просвет же равен 170 мм.Акционерное общество "Кама" было основано в 2021 году. Его соинвесторами стали глава КамАЗа Сергей Когогин и миллиардер Рубен Варданян, но с самим КамАЗом стартап официально не связан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атом