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Минтранс заявил о снятии барьеров для введения электронных авиабилетов - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс заявил о снятии барьеров для введения электронных авиабилетов
Минтранс заявил о снятии барьеров для введения электронных авиабилетов - 13.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс заявил о снятии барьеров для введения электронных авиабилетов
Отчитаться перед работодателем за покупку авиабилетов с марта можно в электронном виде, бумажные документы больше не требуются – таким образом, сняты все... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:08+0300
2024-03-13T15:08+0300
авиабилеты
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Отчитаться перед работодателем за покупку авиабилетов с марта можно в электронном виде, бумажные документы больше не требуются – таким образом, сняты все барьеры для массового внедрения в России электронных посадочных талонов, говорится в сообщении Минтранса РФ. "С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона", — сказано в пресс-релизе. Там уточняется, что Минфин России направил в Минтранс соответствующее разъяснение. "Если авиабилет приобретен в электронном виде, то документом, подтверждающим расходы на покупку билета, является сформированная маршрутная квитанция электронного авиабилета, в которой указана стоимость перелета, говорится в разъяснениях Минфина России. Для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон… Наличие каких-либо отметок (как в печатном посадочном талоне) не требуется", — поясняет Минтранс. "В ближайшее время Минтранс России утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Большинство крупных компаний России ждали этого нововведения", – сказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.При этом ряд российских компаний, среди которых МТС и Сбербанк, уже используют электронные посадочные талоны в качестве отчетных документов от своих сотрудников. Ведущие авиаперевозчики страны –"Аэрофлот", авиакомпания "Сибирь", "Уральские авиалинии" — уже подтвердили готовность к использованию новых подходов, добавили в Минтрансе.
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авиабилеты, минфин
авиабилеты, Минфин
15:08 13.03.2024
 
Минтранс заявил о снятии барьеров для введения электронных авиабилетов

Минтранс: отчитаться за покупку авиабилетов можно в электронном виде

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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МОСКВА, 13 мар ПРАЙМ. Отчитаться перед работодателем за покупку авиабилетов с марта можно в электронном виде, бумажные документы больше не требуются – таким образом, сняты все барьеры для массового внедрения в России электронных посадочных талонов, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона", — сказано в пресс-релизе.
Там уточняется, что Минфин России направил в Минтранс соответствующее разъяснение.
"Если авиабилет приобретен в электронном виде, то документом, подтверждающим расходы на покупку билета, является сформированная маршрутная квитанция электронного авиабилета, в которой указана стоимость перелета, говорится в разъяснениях Минфина России. Для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон… Наличие каких-либо отметок (как в печатном посадочном талоне) не требуется", — поясняет Минтранс.
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"В ближайшее время Минтранс России утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Большинство крупных компаний России ждали этого нововведения", – сказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.
При этом ряд российских компаний, среди которых МТС и Сбербанк, уже используют электронные посадочные талоны в качестве отчетных документов от своих сотрудников. Ведущие авиаперевозчики страны –"Аэрофлот", авиакомпания "Сибирь", "Уральские авиалинии" — уже подтвердили готовность к использованию новых подходов, добавили в Минтрансе.
 
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